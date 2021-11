Bratislavský kraj ponuku Slovak Lines vníma ako bezpredmetnú

Bratislava 22. novembra (TASR) - Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji Arriva má čas do piatka (26. 11.), aby priniesol citeľné zlepšenie v prímestskej autobusovej doprave. V pondelok to pre TASR vyhlásilo vedenie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Na nového dopravcu apeluje, aby využil všetky dostupné možnosti na trhu k zabezpečeniu obslužnosti kraja.



"Týkajú sa napríklad zazmluvnenia cestovných kancelárií či menších dopravcov, ktorí budú sanovať výpadky spojov," podotkol kraj. Ponuku na pomoc zo strany bývalého regionálneho autobusového dopravcu v Bratislavskom kraji - Slovak Lines - považuje v tejto chvíli za bezpredmetnú. "Pretože súťaž je už definitívne uzavretá. Spoločnosť Slovak Lines svoju ponuku už predložila v riadnej súťaži, ale nevyhrala," poznamenal kraj.



Slovak Lines ponúkol pomoc BSK a Arrive riešiť problém s aktuálnym výpadkom viacerých spojov v prímestskej doprave v kraji. Arriva reagovala, že si chce ponuku vypočuť, do akej miery je reálna, pretože pokiaľ vie, Slovak Lines už nemá dostatok vodičov a začal aj rozpredávať svoje autobusy. Nový dopravca však avizuje zlepšenie situácie. Ako tvrdí, darí sa mu to vďaka náborovému príspevku i blížiacej sa dohode s dopravcami minibusov. Situáciu má v najbližších mesiacoch pomôcť vyriešiť aj nábor vodičov z Ukrajiny.



BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur. Jazdiť v kraji začala 15. novembra. Odvtedy sa borí s nedostatkom vodičov. Chýba jej ich do 100. Spôsobuje to výpadky viacerých spojov, ktoré dopravca očakáva aj v najbližších dňoch. Ovplyvňuje to najmä cestujúcich jazdiacich do práce či do škôl. Vedenie BSK dalo Arrive čas do konca tohto pracovného týždňa, aby problém citeľne vyriešila. Zároveň potvrdilo, že za tieto výpadky bude dopravcu sankcionovať.