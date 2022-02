Bratislavskí poslanci adresovali EK list, uchádzajú sa o eurofondy

Bratislava 14. februára (TASR) – Ku kampani s názvom Chudobný bohatý región, ktorým sa Bratislavský samosprávny kraj (BSK) snaží presvedčiť Európsku komisiu (EK) o tom, že územie potrebuje viac eurofondov, sa pripojili aj krajskí a bratislavskí mestskí poslanci. Európskej komisii adresovali otvorený list. Uchádzajú sa ňom o eurofondy na všetky kľúčové dopravné stavby v kraji. Týka sa to krajských, mestských i štátnych projektov.



"V otvorenom liste nebojujeme len za financovanie krajských projektov, čo je napríklad obchvat Malokarpatska, ale aj za mestské a štátne projekty. Bez zhruba miliardy eur z eurofondov sa náš kraj v naplánovaných projektoch, žiaľ, nepohne," konštatuje krajský poslanec a predseda dopravnej komisie Ján Buocik, ktorý predmetný list inicioval.



Jedným z dopravných projektov je napríklad cestný ochvat Malokarpatského regiónu, ktorý má znížiť environmentálnu záťaž v dotknutých mestách a obciach. Prvá etapa je financovaná z eurofondov, rovnaký zdroj financií však potrebuje kraj aj na jeho ďalšie dve plánované etapy.



V rámci projektov ide aj o rekonštrukciu a skapacitnenie koľajovej dopravy na území Bratislavy a vybudovanie prestupných terminálov. Súčasťou má byť aj vybudovanie novej železničnej stanice Filiálka. Skapacitnenie koľajovej dopravy sa má týkať aj tratí smer Pezinok, Senec a Dunajská Streda, keďže súčasná železničná infraštruktúra na uvedených tratiach je nepostačujúca. Na území Bratislavy ide aj o rozšírenie existujúcej siete električkovej dopravy. Najpotrebnejšou chýbajúcou električkovou radiálou je trať do Podunajských Biskupíc a Vrakune.



Podľa kraja by mala EÚ v prvom rade zmeniť kritériá, podľa ktorých hodnotí bohatstvo regiónov. Podľa štatistík je totiž Bratislavský kraj 13. najbohatší región v Európskej únii. "Schopnosti obyvateľov nášho regiónu sú obdivuhodné, náš kraj vyprodukuje skoro 30 % hrubého domáceho produktu (HDP) celého Slovenska. Avšak iná metodika na základe socioekonomických ukazovateľov zaradila náš región až na 162. miesto. Táto pozícia oveľa viac zodpovedá každodennej realite," podotýka Buocik.