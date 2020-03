Bratislavský kraj pre koronavírus upravuje prímestskú dopravu

Bratislava 10. marca (TASR) – Zabezpečenie rúšok a dezinfekčných prostriedkov pre lekárov, úprava cestovných poriadkov prímestskej dopravy na prázdninový režim a prerušenie prevádzky v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou a týždennou starostlivosťou patria medzi ďalšie opatrenia, ktoré v súvislosti s výskytom nového koronavírusu prijal krízový tím Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda BSK Juraj Droba. Zároveň vyzval hlavného hygienika, aby sa vyjadril, či majú byť školy zatvorené aj na budúci týždeň.



"Pre nás je ambíciou zabezpečiť pre lekárov 20.000 rúšok, prvých 500 budeme distribuovať už tento týždeň pre lekárov prvého kontaktu," priblížil Droba. Ako prví by mali ochranné prostriedky dostať interní lekári a pediatri v okrese Malacky.



Droba vyzval lekárov, aby odpovedali na telefonáty pacientov. Apeloval na nich tiež, aby boli zodpovední a nezatvárali pre obavy z ochorenia svoje ambulancie. Odporúča im tiež využívať elektronické predpisy a aby v aktuálnej situácii obmedzili vykonávanie preventívnych prehliadok.



BSK tiež preventívne prerušuje prevádzku v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú ambulantnú a týždennú starostlivosť. Naďalej platí aj nariadenie o zákaze návštev v zariadeniach s celoročnou sociálnou službou.



Od stredy (11. 3.) až do odvolania bude v prímestskej doprave platiť prázdninový grafikon. Dôvodom je, že až 90 percent škôl v kraji je zatvorených. "Všetky autobusy sú už kompletne vydezinfikované a budeme dezinfekciu robiť aj priebežne," doplnil Droba. Pripomenul, že lístok si možno kúpiť aj cez aplikáciu.



Predseda BSK informoval tiež o stretnutí na pôde ministerstva školstva za účasti štyroch predsedov samospráv a predsedu združenia K8. V tejto súvislosti Droba v mene samosprávy vyzval hlavného hygienika, aby sa jednoznačne vyjadril, či od budúceho týždňa zostanú školy v prerušenom režime alebo bude obnovená ich prevádzka. V súvislosti s maturitným skúškami Droba uviedol, že kraj je za to, aby sa uskutočnili v stanovených termínoch. Rozhodnutie je však v rukách rezortu školstva.