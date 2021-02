Bratislavský kraj prerokuje zámenu parciel s Bratislavou

Bratislava 11. februára (TASR) – Posun v plánovanom zámere rozšíriť kapacity škôlky a školy v Záhorskej Bystrici má priniesť piatkové (12. 2.) rokovanie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). "Na programe je i zámena pozemkov medzi krajom a hlavným mestom SR Bratislavou, ktorého súčasťou je aj pozemok a stavby v areáli bývalého stredného odborného učilišťa (SOU) energetického," informoval starosta Záhorskej Bystrice a zároveň poslanec BSK Jozef Krúpa.



Téma týkajúca sa projektu rozšírenia školských kapacít v areáli bývalého učilišťa bola jednou z otázok obyvateľov Záhorskej Bystrice, na ktoré Krúpa odpovedal prostredníctvom sociálnej siete.



Vysvetlil, že pozemky, ktoré majú zámenou prejsť do majetku magistrátu, by mali následne, po schválení na zastupiteľstve hlavného mesta, prejsť do správy mestskej časti Záhorská Bystrica.



"Predpokladám, že v marci, najneskôr v apríli, ak by sa mestské zastupiteľstvo posunulo, budeme mať areál v správe. Okamžite začneme pracovať na projekte zriadenia škôlky i školy," uistil Krúpa, vedomý si faktu, že ani nedávne rozšírenie kapacít existujúcej materskej školy v Záhorskej Bystrici neuspokojí úplne v období po novom koronavíruse záujem o škôlku.



Mestská časť plánuje vypísať architektonickú súťaž, ktorá by mala priniesť riešenie výstavby nového školského areálu, známe by mali byť aj náklady na jeho realizáciu. "Tohtoročný rozpočet počíta s financovaním projektov nového školského areálu," pripomenul Krúpa, ktorý upozornil, že okrem základnej školy a materskej školy má samospráva ambíciu vybudovať v areáli aj ďalšie zariadenia či športoviská pre obyvateľov, ide však o plán v horizonte troch až piatich rokov.