Bratislavský kraj sa chce pri očkovaní zamerať na dve skupiny

Bratislava 27. júla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude na aktuálnu situáciu a záujem občanov o očkovanie reagovať flexibilne. Pokiaľ bude záujem pretrvávať, na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) bude očkovať aj naďalej, nie je problém ani s posilnením kapacít, v opačnom prípade by pozastavil očkovanie po 7. auguste a pokračoval by v teréne. Zamerať sa chce na dve skupiny obyvateľov.



"V Bratislavskom kraji sú dve skupiny obyvateľstva, na ktoré sa chceme zamerať - mladí ľudia do 32 rokov a vybrané obce, kde je zaočkovanosť nižšia ako 40 percent," uviedol pre TASR Michal Feik, riaditeľ odboru komunikácie a propagácie Úradu BSK.



Počas najväčšieho záujmu očkoval kraj vo veľkokapacitnom centre šesť dní v týždni, v uplynulom období to bolo počas dvoch dní. Avšak zároveň dáva do pozornosti situáciu z poslednej nedele (25. 7.) s nadštandardným záujmom. Z celkového počtu bolo viac ako tisíc bez registrácie a nebol problém ani s dlhším čakaním. „Z našich skúseností sa ukazuje, že vopred stanovený termín zo strany štátu môže byť veľkou bariérou, aby sa ľudia zaočkovali. Ľudia si chcú sami vybrať termín,“ poznamenal Feik.



Pretrvávajúci vysoký záujem o očkovanie v hlavnom meste potvrdzuje aj lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay. Kraj preto rozširuje kapacity očkovania na NFŠ. "Na prvú či druhú dávku Comirnaty/Pfizer môžete prísť aj tento štvrtok (29. 7.) od 14.00 do 20.00 h, pozvánku nepotrebujete. Ale prosíme vás, aby sa ste zapísali do nášho systému, urýchlite tým registráciu na mieste," pozýva Szalay. Registračný formulár je na webovej stránke kraja.



Bratislavský kraj má na NFŠ z sebou 250.000 očkovaní. Zo štatistík vyplýva, že priemerný vek očkovaných je 45 rokov, pričom prevládajú vekové kategórie od 32 do 60 rokov. Zaočkovaných je o niečo viac mužov ako žien, a to v pomere 51:49.



BSK má vytvorené tri miesta na očkovanie, okrem veľkokapacitného centra aj v poliklinike Karlova Ves a Malackách. Očkuje tiež výjazdovým tímom, najmä imobilných pacientov a klientov v domovoch sociálnych služieb. "Rádovo ide o stovky ľudí, celkový počet už prekročil tisícku," priblížil Feik s tým, že očkovanie mobilnou jednotkou je časovo a logisticky veľmi náročné.