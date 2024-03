Bratislavský kraj pripomína, že cez sviatky bude fungovať pohotovosť

Bratislava 28. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pripravil aj tento rok prehľad pohotovostí a zubno-lekárskych pohotovostí pre deti i dospelých, ak by nadchádzajúce veľkonočné sviatky priniesli so sebou úraz či vážnejšiu chorobu. K dispozícii budú v štandardnom režime. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Akútne a náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta, rieši ambulantná pohotovostná služba (APS)," pripomenula Forman s tým, že počas pracovných dní funguje od 16.00 do 22.00 h a víkendov a sviatkov od 7.00 h.



Ambulancie pohotovostnej služby bude fungovať v Železničnej nemocnici s poliklinikou na Šancovej ulici a v petržalskej Poliklinike Strečnianska. Pre detských pacientov nájdu rodičia pomoc v Národnom ústave detských chorôb na Limbovej ulici, počas sviatkov a víkendu od 7.00 do 22.00 h, v pracovné dni od 16.00 h. Pacienti môžu vyhľadať pomoc aj v Nemocnici na ulici Duklianskych hrdinov v Malackách a v APS Komplexná zdravotná služba na Bratislavskej ulici v Pezinku.



Počas sviatkov bude otvorených aj šesť zubných pohotovostných ambulancií. Fungovať budú na Drieňovej, Laurinskej, Krížnej, Bajkalskej, Jarabinkovej ulici.



Ústavná pohotovostná služba bude dostupná nepretržite v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) v Ružinove, na Kramároch a v Petržalke a v Nemocnici Malacky.



Pohotovostnú službu budú mať aj lekárne, rozpisy vznikli na základe dohody BSK a Slovenskej lekárnickej komory. Jedna pohotovostná lekáreň má nepretržitú prevádzku, a to Univerzitná lekáreň, jedna pohotovostná lekáreň je priamo v ambulantnej pohotovosti pre deti v Národnom ústave detských chorôb na Kramároch. Otvorená je denne do 22.30 h.



"Úlohou lekárenskej pohotovosti je vydať lieky pacientom ošetreným na ambulancii lekárskej pohotovostnej služby pre dospelých, deti a dorast," pripomenula Forman s tým, že v pohotovostnej lekárni sa prednostne vydávajú lieky na recepty z pohotovostí, nejde teda o každodennú prevádzku lekárne. Voľnopredajné lieky, ako sú vitamíny, výživové doplnky či "bežné" lieky proti bolesti, odporúča kúpiť si v predstihu alebo až po sviatkoch.