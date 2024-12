v Bratislave bude počas sviatkov fungovať ambulantná pohotovostná

Bratislava 20. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pripravil aj tento rok prehľad pohotovostí a zubnolekárskych pohotovostí pre deti i dospelých, ak by nadchádzajúce vianočné sviatky priniesli so sebou prípadné komplikácie, ako úraz či vážnejšiu chorobu. K dispozícii budú v štandardnom režime. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Akútne a náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta, rieši ambulantná pohotovostná služba," pripomína Forman.



Ambulantná pohotovostná služba funguje počas pracovných dní od 16.00 do 22.00 h, cez víkendy a sviatky od 7.00 h. V hlavnom meste poskytuje takúto službu Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov i petržalská poliklinika na Strečnianskej ulici.



Pre detských pacientov nájdu rodičia pomoc na Kramároch v Národnom ústave detských chorôb na Limbovej cez sviatky a víkendy od 8.00 do 20.00 h, v pracovné dni od 16.00 h.



V okrese Malacky je možné vyhľadať pomoc v malackej nemocnici na ulici Duklianskych hrdinov.



"Ak by sa počas sviatočných dní objavili nepríjemnosti so zubami, k dispozícii bude zubnolekárska pohotovostná služba," dopĺňa Forman. V bratislavskom regióne ju bude zabezpečovať päť zubných ambulancií, na Drieňovej, Krížnej, Bajkalskej a Jarabinkovej ulici.



Ústavná pohotovostná služba bude dostupná nepretržite v Univerzitnej nemocnici Bratislava Ružinov, na Kramároch a takisto v Petržalke, rovnako tak v nemocnici Malacky.



Rovnako bude fungovať lekárenská pohotovosť v lekárňach. Pohotovostnú službu počas vianočných sviatkov vykonáva verejná nemocničná lekáreň (Národný ústav detských chorôb - Limbová ulica) do 22.00 h a Univerzitná lekáreň (Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave s miestom výkonu činnosti Ružinovská 12) do 19.00 h. Lekárenskú pohotovosť zabezpečia aj viaceré lekárne, a to do 21.00 h.



BSK opätovne pripomína, že úlohou lekárenskej pohotovosti je vydať lieky pacientom ošetreným na ambulancii lekárskej pohotovostnej služby pre dospelých či deti a dorast. V pohotovostnej lekárni sa prednostne vydávajú lieky na recepty z pohotovostí, nejde teda o každodennú prevádzku lekárne. Najväčšiu záťaž na pohotovostné lekárne počas sviatkov pritom často predstavujú ľudia, ktorí si prišli kúpiť voľnopredajné lieky, ako sú vitamíny, výživové doplnky či "bežné" lieky proti bolesti.



"Tie odporúčame kúpiť si v predstihu alebo až po sviatkoch. Nebude tak dochádzať k zbytočnému preťažovaniu lekární prípadmi, ktoré nie sú akútne," odkazuje BSK.