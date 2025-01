Projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke posúvajú do nultej fázy

Bratislava 28. januára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) posúva plánovaný projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke do tzv. nultej fázy. Prejsť by mal na zrealizovanie primárnej infraštruktúry, teda cestných komunikácií a inžinierskych sietí. Pre TASR to uviedol predseda BSK Juraj Droba. Kraj sa zároveň zameriava aj na získanie externých finančných zdrojov na projekt.



"Petržalský kampus je asi ústredná téma, čo sa týka objemu investícií, rozsahu projektu a aj pozemku. Pozemok si pýta veľkolepý projekt, na ktorý je obtiažne nájsť financie. Bavíme sa o projekte, ktorý bude stáť viac ako 65 miliónov eur," skonštatoval Droba s tým, že projekt bude rozfázovaný a prvé bagre by sa mohli "zahryznúť" do zeme počas budúceho roka.



Projekt má prepojiť aktivity stredoškolského vzdelávania, profesionálnej športovej prípravy i diagnosticko-rehabilitačného a výskumného pracoviska, zameraného na prevenciu a osvetu verejného zdravia. Areál má pozostávať z viacerých objektov, ktoré sa budú synergicky prepájať. Tvoriť ho má budova školy vrátane diagnosticko-rehabilitačného centra, pri ktorom spolupracuje kraj s partnermi aj z oblasti vedy a aplikovaného výskumu, internát, hokejová hala, 400-metrová atletická dráha či multifunkčná hala. Súčasťou má byť aj priestor pre rôzne športové aktivity verejnosti či oddychová zóna.



Väčšina financií pôjde podľa neho z rozpočtu kraja, snahou je však získať aj financie z eurofondov či od štátu. Kraj by si v tejto súvislosti vedel predstaviť príspevok od ministerstva školstva, ministerstva športu či ministerstva zdravotníctva. Projekt totiž spája témy vzdelávania, vedy a výskumu, aktívneho starnutia či športu. "Uvidíme, rokujeme. Diskutujeme, ale nespoliehame sa na nič. Ale myslíme si, že keď to bude spoločný výsledok práce, postavíme pre Bratislavu niečo, čo nás prežije," poznamenal Droba.



Pozemok s rozlohou takmer deväť hektárov na konci Petržalky kúpil BSK v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov korún (približne 9,5 milióna eur) od súkromného majiteľa. V minulosti sa v súvislosti s ním uvažovalo o viacerých nakoniec nezrealizovaných projektoch, napríklad o Danube Arene. Lokalita je aj v územnom pláne mesta definovaná ako územie na šport.