Prvý deň zaočkovali na štadióne v Bratislave okolo 1400 ľudí

Bratislava 7. novembra (TASR) - Vo veľkokapacitnom očkovacom centre na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave, ktoré v sobotu (6. 11.) po letnej prestávke otvoril Bratislavský samosprávny kraj (BSK), zaočkovali v prvý očkovací deň treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 okolo 1400 ľudí. Vekový priemer bol 80 rokov. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda BSK Juraj Droba.



V očkovacom centre na NFŠ vakcinujú prioritne seniorov nad 55 rokov a ľudí so zníženou imunitou. Riaditeľ odboru zdravotníctva BSK a lekár kraja Tomáš Szalay uviedol, že evidujú veľký záujem ľudí o preočkovanie sa treťou dávkou vakcíny. Týka sa to ľudí, ktorí majú viac ako šesť mesiacov od zaočkovania druhou dávkou a v prípade imunokompromitovaných pacientov sú to štyri týždne po druhej dávke.



"Evidujeme záujem najmä u ľudí zaočkovaných v januári až apríli. Sú to zvyčajne starší, ktorí sú v najväčšej miere rizika. Predovšetkým im je určené otvorenie nášho očkovacieho centra," skonštatoval. BSK zatiaľ nevie, ako často sa bude na NFŠ v Bratislave očkovať. Záležať to bude na záujme ľudí o preočkovanie sa treťou dávkou vakcíny. Nateraz predpokladá, že to budú skôr víkendové dni.



BSK vytvoril formulár, dostupný na jeho webe, na základe ktorého zisťuje záujem o očkovanie treťou dávkou proti ochoreniu COVID-19. Na základe počtu prihlásených ľudí potom prispôsobí aj výber miesta očkovania.