Droba: Modranský kaštieľ vstupuje do kolaudačného procesu

Bratislava/Modra 18. júla (TASR) – Rekonštrukcia budovy Modranského kaštieľa, v ktorom sídli napríklad aj Malokarpatské osvetové stredisko, vstupuje do kolaudačného procesu. Obnovený kaštieľ by mal byť sprístupnený začiatkom októbra, záhrada má byť dokončená do konca roka. Kaštieľ sa má stať kultúrnym centrom pre celý región.



"Modra je perfektné miesto, kde by sa dalo vytvoriť kultúrne centrum pre celý región. Modranský kaštieľ alebo ´Stará vinárka´, ako ho nazývajú miestni, sme na takéto centrum premenili. Budovu sme zrekonštruovali, vymenili strechu a okná, revitalizujeme záhradu," približuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



Bratislavský región tak už na jeseň získa nové priestory pre podujatia, vzdelávacie či kultúrne aktivity, umelcov, žiakov, študentov, členov cechov, vinárov, vinohradníkov, ale aj verejnosť. Nové kultúrne centrum má podporiť lokálne kultúrne hodnoty, tradičné remeslá, produkty i gastronómiu. Vznikne tiež nový priestor pre malé javiskové formy či vináreň s vlastnou pivnicou. Novinkou je digitalizácia vzácnych predmetov. Na obnovu budovy dohliadali pamiatkari.



O súčasnú podobu kaštieľa sa pričinil rytier Arthur Polzer z Poceru s manželkou Alžbetou, ktorý ho povýšil na reprezentačné šľachtické sídlo. Arthur Polzer bol významný predstaviteľ habsburského dvora a kancelár cisára. Po rozpade monarchie sa rozhodol kaštieľ predať a v roku 1922 budovu a pozemky kúpil československý štát pre potreby vinárskej a ovocinárskej školy, ktorá tam bola presunutá z Bratislavy.