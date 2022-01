BSK: Rok 2022 by mal byť prelomový, dokončujú sa viaceré projekty

Bratislava 15. januára (TASR) – Pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) by mal byť rok 2022 prelomovým. Po rokoch príprav by mal odovzdať do užívania prvé dokončené projekty vo viacerých oblastiach svojej kompetencie. Za najväčšiu výzvu však považuje zdolanie pandémie nového koronavírusu, v oblasti dopravy stabilizáciu prímestskej autobusovej dopravy.



"Najväčšia výzva je poraziť pandémiu nového koronavírusu. Pretože od toho závisí, či sa nám podarí vrátiť život do normálnych koľají," uviedol pre TASR Michal Feik, riaditeľ odboru komunikácie a propagácie Úradu BSK.



V oblasti dopravy je najväčšou výzvou pre kraj stabilizácia prímestskej autobusovej dopravy. V súčasnosti by už mala byť výprava spojov nad úrovňou 90 percent. "Takže vo februári očakávame, že už bude fungovať na požadovanej úrovni," zdôraznil Feik. Na európskej úrovni očakáva rozhodnutie o výške prostriedkov, ktoré dostane Bratislavský kraj z fondov Európskej únie.



Z väčších a významnejších projektov dáva kraj do pozornosti napríklad dokončenie viacerých projektov v rámci deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Cieľom tohto procesu je prechod od veľkokapacitných zariadení k menším domovom rodinného typu.



Na jar očakáva kraj dokončenie cyklomosta medzi obcami Vysoká pri Morave a rakúskym Marcheggom, čím vznikne nové spojenie cyklotrás v okolí rieky Moravy na oboch jej brehoch. Na jeseň plánuje motoristom odovzdať do užívania úplne novú cestu, ktorá odľahčí automobilovú dopravu v katastroch obcí Chorvátsky Grob a Slovenský Grob. Dokončiť chce tiež rekonštrukciu synagógy v Senci a Malokarpatského osvetového strediska v Modre.



Bratislavský kraj zároveň pripomína, že netreba zabúdať ani na menšie, avšak o nič menej významné projekty. „Sú to desiatky malých projektov, ktoré BSK financuje z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy,“ podotkol Feik. Tento rok je sú na ne vyčlenené viac ako dva milióny eur.