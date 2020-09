Bratislavský kraj rozširuje kapacitu zariadenia pre deti s autizmom

Bratislava 10. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj rozšíril špecializované zariadenie určené pre deti s poruchou autistického spektra o ďalších osem miest. Zariadenie sa nachádza v Domove sociálnych služieb pre deti a rehabilitačnom stredisku Rosa na Dúbravskej ceste v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



BSK tam pred rokom otvoril prvých osem miest, a to v dvoch skupinách šesť až desať rokov a 11 až 18 rokov. „Kapacitu sme plánovali zvýšiť a som rád, že sa to podarilo a pridali sme ďalších osem. Dôvodom je zvýšený dopyt po sociálnej službe pre túto cieľovú skupinu v regióne, ktorý tak prevyšuje ponuku," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Od 1. septembra sa celková kapacita špecializovaného zariadenia zvýšila na 16 miest. Privítať tak môže osem nových prijímateľov sociálnej služby – deti s poruchou autistického spektra. Služba je poskytovaná ambulantnou formou. Úprava priestorov a materiálové vybavenie zariadenia bolo financované z rozpočtu BSK.



Špecializované zariadenie pre deti a dospelých s poruchou autistického spektra je aj v Domove sociálnych služieb Integra na Tylovej ulici v Bratislave. Kraj zároveň plánuje zriadiť aj špecializované zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku, v ktorom budú poskytované sociálne služby pre 12 osôb celoročnou pobytovou formou a pre 12 osôb ambulantnou formou (dennou formou), a to v objekte na Znievskej 4 v Bratislave, ktorý je v súčasnej dobe nevyužívaný.