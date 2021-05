Bratislavský kraj umožňuje byť náhradníkom na očkovanie tehotným ženám

Bratislava 11. mája (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj opäť rozširuje okruh náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Okrem držiteľov preukazu ŤZP, chronicky chorých pacientov či darcov krvi sa môžu prostredníctvom prihlasovacieho formulára registrovať aj tehotné ženy v druhom a treťom trimestri. Určená je pre nich mRNA vakcína, v očkovacích centrách kraja je to vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech.



Podľa predsedu BSK Juraja Drobu sú v náhradníckom zozname ľudia, na ktorých sa pri vakcinácii pozabudlo, kraj preto myslel aj na nich. „Myslím si, že okrem ťažko zdravotne postihnutých, chronicky chorých pacientov či darcov krvi tam určite patria aj tehotné ženy, ktoré sú veľkou mierou spolu s bábätkom vystavené riziku nákazy," poznamenal Droba s tým, že náhradnícky formulár dosiaľ využilo vyše 15.000 ľudí.



Podľa podpredsedu BSK pre zdravotníctvo Juraja Štekláča je na očkovanie ideálny tretí trimester, keď je už dieťa zrelé. V druhom trimestri očkuje kraj len s „vysloveným odhodlaním" budúcej mamičky, ktorá si očkovanie sama žiada. „Napríklad k nám prišla tehotná v druhom trimestri, ktorá predtým prekonala COVID-19. Povedala, že už to nechce zažiť, preto sa chce dať zaočkovať," priblížil Štekláč. Poznamenal, že prvému trimestru sa kraj vyhýba, pretože plod je ešte nezrelý. „Budúcim mamičkám v tomto prípade odporúčame neskorší čas gravidity," doplnil Štekláč.



Prihlasovací formulár je k dispozícii na webovej stránke kraja. Systém slúži pre obyvateľov Bratislavského kraja, teda okresy Bratislava, Malacky, Pezinok a Senec, a nie je náhradou oficiálnej registrácie cez stránku Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Ministerstva zdravotníctva SR. Aj po registrácii do tohto systému odporúča kraj registrovať sa na riadny termín na stránke vakcinacia.nczisk.sk.