Bratislavský kraj sa pustil do opravy mostov

Bratislava 3. júla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začne od pondelka (7. 7.) vymieňať dilatačné mostné závery na moste na ceste III/1083 - Grinava v okrese Pezinok. Práce si vyžiadajú čiastočnú uzáveru cesty, realizované budú v dvoch etapách. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



„Mostné závery slúžia na prekonávanie dĺžkových rozdielov medzi mostnou konštrukciou a cestou. Pri vykonávaní pravidelných prehliadok mostov sa pozerá aj na tento prvok. Ak vykazujú poruchy, ako napríklad na tomto moste, pristupuje sa k ich výmene, aby sa predišlo poškodeniu mosta,“ poznamenal predseda BSK Juraj Droba.



Počas prác bude doprava vedená striedavo jednosmerne v jednom jazdnom pruhu, riadená bude svetelnými signalizačnými zariadeniami.



BSK už zároveň tento týždeň začal opravovať aj mostné objekty na ceste III/1108 od Stupavy do Borinky (okres Malacky). Oba boli podľa hlavnej mostnej prehliadky z roku 2024 a podrobnej diagnostiky z roku 2023 v stavebno-technickom stupni VI, teda veľmi zlý.



Stavebné práce si vyžadujú čiastočnú uzáveru cesty III/1108. Realizované budú v dvoch etapách, doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu (jednosmerne) a riadená semaforom. Oprava by mala byť hotová do ôsmich mesiacov.



BSK v tejto súvislosti žiada vodičov o zvýšenú pozornosť i rešpektovanie dočasného dopravného značenia.