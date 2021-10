Banskobystrický kraj sa pustil do rekonštrukcie regionálnych ciest

Bratislava 18. októbra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj sa pustil do rekonštrukcie regionálnych ciest. Tento rok by mal opraviť 14 úsekov v okresoch Malacky, Senec a Pezinok. Vo svojom rozpočte na to vyčlenil okolo 5,5 milióna eur. Opravy ciest II. a III. triedy sa nezaobídu bez čiastočných obmedzení dopravy, kraj preto vodičov žiada o trpezlivosť a ohľaduplnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



„Mohli sme rozbehnúť významné opravy regionálnych ciest, ktoré už boli veľmi potrebné. Cestné komunikácie opravujeme v každom okrese, pričom niektoré úseky sú už hotové. Vynovené komunikácie bezpochyby prispejú ku komfortnejšej a bezpečnejšej doprave v kraji," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Dokončená bola napríklad oprava cesty II/502 v Doľanoch či revitalizácia vozovky v intraviláne obce Slovenský Grob (cesta III/1084). Obnovené bola tiež cesta III/1107 Zohor – Láb, cesta III/1095 Kaplna – Báhoň i cesta III/1080 zo Šenkvíc do Vištuku.



Začalo sa s revitalizáciu cesty II/501 v obci Rohožník, práce sa rozbehli aj v obci Kostolište, kde sa revitalizujú cesty II/503 a III/1114 smer Gajary. Práce by mali byť dokončené koncom budúceho týždňa. Ďalšie práce prebiehajú aj na ceste II/502 v Modre.



Koncom októbra sa v Seneckom okrese začne realizovať najdlhší úsek revitalizácie cesty II/503 Hrubý Šúr – Senec. V prípade dobrého počasia by sa mali práce spustiť aj na iných kratších úsekoch okresu Senec. V novembri je naplánovaná revitalizácia cesty II/502 vo Svätom Jure, cesty III/1015 v Marianke, cesty III/1108 Stupave či cesty II/503 v Malackách.



Cesty II. a III. triedy v Bratislavskom kraji spracuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja.