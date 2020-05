Situácia v DSS Pezinok je stabilizovaná,stav sa môže čiastočne uvoľňiť

Bratislava 29. mája (TASR) – Situácia v Domove sociálnych služieb (DSS) a zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku je stabilizovaná. Infikovaných je stále deväť klientov, ktorí sú umiestnení v jednej budove, klienti s negatívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 sú v druhej budove. A práve pre túto druhú budovu by mohlo dôjsť od budúceho týždňa k čiastočnému uvoľneniu karanténneho stavu. Pre TASR to uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



V praxi by to malo fungovať tak, že zamestnanci zo služby, ktorá sa začne v nedeľu (31. 5.) večer a skončí sa v pondelok (1. 6.) ráno, budú môcť následne po skončení pracovného času opustiť pracovisko a odísť do domáceho prostredia. Následne by mala nastúpiť nová služba. Vyplýva to z stanoviska hlavného hygienika. Týka sa to však len budovy, kde sú klienti s negatívnym výsledkom testu, o ktorých sa starajú zamestnanci rovnako s negatívnym testom na nový koronavírus. Doterajší stav naďalej platí pre budovu, kde sú klienti s pozitívnym testom, o ktorých sa starajú štyria zamestnanci. Karanténny stav môže byť zrušený až vtedy, keď budú mať všetci klienti negatívne výsledky.



"Dúfam, že postupne prejdeme do nového režimu a nájdeme nového, dobrého riaditeľa, ktorý bude toto zariadenie viesť. Je to otázka týždňov, kedy spustíme transparentné výberové konanie a verím, že sa prihlásia aspoň dvaja, traja kvalitní uchádzači a my si z nich vyberieme toho najlepšieho," povedal Droba. Je si totiž vedomý, že dobrí riaditelia DSS sa nehľadajú ľahko.



Napriek niekdajšej situácii v DSS Pezinok Droba konštatuje, že BSK bol od začiatku lídrom a pre ochranu seniorov urobil maximum. Nariadený bol zákaz vychádzania a zákaz návštev, dodávali sa dezinfekčné a ďalšie pomôcky. Kraj zároveň nariadil testovanie klientov a zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti.



DSS Pezinok je od soboty 11. apríla v karanténe. V danom období bolo totiž pozitívne testovaných viacero klientov a pracovníkov na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, a boli zaznamenané aj úmrtia. V tejto súvislosti odvolal vo štvrtok 16. apríla predseda BSK riaditeľku domova Violu Schmidtovú a do zariadenia nastúpila krízová manažérka spolu s opatrovateľkou, zdravotnou sestrou a terapeutkou. Polícia pre situáciu v DSS Pezinok začala trestné stíhanie za prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.



Krajské zastupiteľstvo si v piatok uctilo pamiatku zomrelých klientov minútou ticha.