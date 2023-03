Bratislavský kraj: SOŠ Na pántoch má málo žiakov

Bratislava 23. marca (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) hotelových služieb a obchodu Na pántoch v Bratislave je jednou zo škôl, ktoré sa transformujú do centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman to uviedla pre TASR v reakcii na tlačovú konferenciu poslanca mestskej časti Bratislava-Rača Jána Polakoviča. Poukázala na nedostatok žiakov aj slabú atraktivitu školy pre zamestnávateľov.



"Počet žiakov školy nenapĺňa ani 50 percent jej kapacity, školský internát je pre potreby žiakov stredných škôl využívaný na 28 percent a budova aj areál si na svoje ďalšie fungovanie vyžadujú významnú finančnú investíciu, ktorá vysoko prevyšuje možnosti rozpočtu BSK," zdôvodnila hovorkyňa.



Upozornila aj na nedostatočnú atraktivitu školy pre zamestnávateľov. "Tí si ako partnera vybrali COVP Farského (Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v Bratislave) a pripravované COVP Mikovíniho (Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 v Bratislave). S týmito školami chcú spolupracovať na vychovávaní a vzdelávaní nových absolventov, ako i zázemie na svoje celoživotné vzdelávanie," argumentovala Forman.



BSK v stanovisku pripomenul, že v prípade SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského vybudoval nové priestory so špičkovým vybavením v COVP na Harmincovej v bratislavskej Dúbravke a slúžiť bude ako COVP pre oblasť potravinárstva.



Transformácia škôl, nie rušenie, je podľa kraja dlhodobý proces a nadväzuje na schválené strategické dokumenty. "Zámerom BSK je vybudovať kvalitné stredné odborné školy s dôrazom na existujúce centrá odborného vzdelávania a prípravy, teda také, ktoré oslovujú aj zamestnávateľov, realizujú duálne vzdelávanie a tiež celoživotné vzdelávanie v danej oblasti," vysvetlila hovorkyňa. Deklarovala, že transformáciou nebude dotknutá ponuka odborov vzdelávania v našom regióne, všetci žiaci budú môcť pokračovať vo vzdelávaní vo svojom odbore a nástupnícke školy preberú všetky záväzky vrátane zamestnancov.



Polakovič na tlačovej konferencii upozornil na plánované rušenie štyroch stredných škôl, medzi nimi aj SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch. O téme majú poslanci rozhodovať na zasadnutí 31. marca. Žiacky parlament SOŠ na štvrtkovej tlačovej konferencii priblížil, že v rámci petície za zachovanie školy už vyzbierali okolo 5000 podpisov.