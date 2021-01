Bratislavský kraj spustil kampaň o postupe pri liečbe koronavírusu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 24. januára (TASR) – Bratislavský samosprávy kraj (BSK) spustil informačnú kampaň so základnými informáciami o tom, ako treba postupovať pri liečbe nového koronavírusu a na čo netreba zabudnúť, ak človek dostane pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Odporúčania sa týkajú životosprávy či hygieny, zabúdať netreba ani na psychické zdravie. Radí tiež, ako postupovať pri vysokom krvnom tlaku či ťažkostiach s dýchaním či kedy volať zdravotnú záchrannú službu." odkazuje predseda BSK Juraj Droba.Dôležitý je oddych, dostatok spánku a pitie dostatočného množstva tekutín, ideálna je voda alebo bylinkový čaj. Jesť treba výživné a zdravé jedlá a užívať tiež vitamín D a C, selén či zinok. Zabúdať netreba ani na správnu hygienu a časté vetranie. Pozornosť treba venovať aj psychickému zdraviu, je dobré napríklad udržiavať sociálny kontakt s blízkymi cez telefón alebo internet. Ak je to nevyhnutné, treba vyhľadať pomoc odborníka.Ak sa človek lieči na vysoký krvný tlak a nameria si nízky tlak, napríklad pre horúčku alebo dehydratáciu, kraj odporúča kontaktovať všeobecného lekára. Dôležité je taktiež sledovať dychovú frekvenciu. V odporúčaniach, ktoré kraj zverejnil aj na svojej webovej stránke, nájdu obyvatelia informácie o tom, ako postupovať v prípade náhleho zhoršenia dýchania, čo treba užiť v prípade suchého kašľa alebo ak sa objavia ťažkosti s dýchaním pri námahe.Ignorovať netreba ani prípady, keď má človek mierne príznaky, ale inak sa cíti zdravý. Ak sa objaví horúčka, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, treba vyhľadať lekársku pomoc. Kraj odporúča napríklad aj obstarať si z lekárne domáci CRP test. "" vysvetľuje kraj. Teplotu si treba merať viackrát denne." prízvukuje Juraj Štekláč, podpredseda BSK pre oblasť zdravotníctva.