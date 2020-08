Bratislavský kraj spustil projekt deinštitucionalizácie zariadení DSS

Bratislava 12. augusta (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. Veľké domovy sociálnych služieb sa zmenia na menšie zariadenia rodinného typu. Predseda BSK Juraj Droba poklepal v stredu základný kameň dvoch takýchto stavieb, a to v bratislavskej Rači a v Modre. Celkové náklady na oba projekty sa pohybujú na úrovni 7,5 milióna eur.



"Deinštitucionalizácia je krokom vpred v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Bratislavský kraj je jedným z prvých na Slovensku, ktorý prenáša víziu do reality. Zároveň vyčlenila z vlastného rozpočtu pol milióna eur, ktoré išli na nákup nehnuteľností," skonštatoval Droba s tým, že kraj chce takto pokračovať aj pri ďalších jeho zariadeniach.







Deinštitucionalizácia znamená nahradenie kapacitne veľkých domovov sociálnych služieb malými komunitami prijímateľov sociálnych služieb. Tie budú rešpektovať ich individuálne potreby a zároveň budú prirodzenou súčasťou väzieb a sociálnych vzťahov v ich prirodzenom prostredí. V praxi to bude teda znamenať osobnejší kontakt a prístup ku klientom v menších komunitách.



Podľa riaditeľky Úradu BSK Patrície Mešťan prináša takéto zjednodušenie plynulú zmenu troch princípov, a to prostredia, prístupu a prijatia. "Klienti budú mať viac životného priestoru. Sami sa budú rozhodovať, kedy budú oddychovať alebo raňajkovať, nie podľa daného plánu zariadenia. Klientov začleníme viac do komunity," priblížila Mešťan. Zdôraznila, že sociálna a zdravotná starostlivosť budú v plnej miere zabezpečené.



Komplexná deinštitucionalizácia bude zabezpečená v rámci Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre. Veľkokapacitné zariadenie bude nahradené tromi postavenými dvojdomami v Častej a Dubovej, debarierizovaným rodinným domom v Modre a zrekonštruovanými priestormi v Modre-Kráľovej. Pozitívne sa tým mal podľa kraja ovplyvniť život 50 klientov.



V prípade Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači pôjde o čiastočnú deinštitucionalizáciu, keďže kraj zrekonštruuje priestory na Strelkovej ulici. Slúžiť budú minimálne 12 klientom, ktorým bude poskytovaná ambulantná služba, ďalším 24 bude poskytovaná pobytová forma v novostavbe na Račianskej ulici, ale aj na spomínanej Strelkovej ulici.



Celý proces deinštitucionalizácie by mal trvať dva roky.