Stredné školy v pôsobnosti kraja sú na nový školský rok pripravené

Bratislava 21. augusta (TASR) – Stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sú pripravené na blížiaci sa nový školský rok. Majú prichystané priestory aj dezinfekčné prostriedky, ministerstvo školstva im zároveň poskytne finančný príspevok 5000 eur na drobné úpravy a údržbu, ktoré budú riešiť vo vlastnej réžii. Predseda kraja Juraj Droba naďalej apeluje na zodpovedný prístup.



„Predchádzajúce mesiace boli veľmi náročné pre všetkých, ale som hrdý na to, ako to naše školy zvládli. Nový školský rok bude v znamení dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ale verím, že situácia z minulého roka sa už nezopakuje," skonštatoval Droba.



Pre výpadky príjmov v rámci rozpočtu musel Bratislavský kraj zrušiť viaceré naplánované aktivity či pozastaviť preplácanie odmien pri životnom či pracovnom jubileu alebo pri odchode do dôchodku. Kraj však v oblasti školstva ponechal niektoré náležitosti, napríklad preplácanie jazykového vzdelávania učiteľov, mimovyučovacej činnosti či príplatky začínajúcim učiteľom a učiteľom v bilingválnych a inovatívnych odboroch.



„V závislosti od vývoja ekonomickej situácie bude BSK robiť všetko pre to, aby sa v novom školskom roku mohlo pokračovať vo všetkých rozbehnutých aktivitách a projektoch. Cieľom je naďalej zvyšovať kvalitu stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji," poznamenala hovorkyňa kraja Lucia Forman.



BSK má vo svojej pôsobnosti 54 stredných škôl.