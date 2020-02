Súťaž Vráťme knihy do škôl je stále otvorená

Bratislava 6. februára (TASR) – V aktuálnom ročníku čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl zaregistrovali vyše 1400 príspevkov. Texty, ale i kresby možno do súťaže, ktorej spoluorganizátorom je Bratislavský samosprávny kraj (BSK), posielať do 15. marca 2020.



Príspevok je textom, v prípade škôlkarov obrázkom, vypovedajúcim o príbehu i prínose konkrétnej knihy. Žiaci I. stupňa ZŠ si môžu vybrať formu textu alebo kresby.



"Okrem vyžrebovania víťazných príspevkov v jednotlivých kategóriách, bude ocenená aj najaktívnejšia škola, ako aj Knižní anjeli, ktorí vedú mládež k literatúre,“ ozrejmila hovorkyňa BSK Lucia Forman. "Na túto cenu navrhujú študenti knihovníka, učiteľa slovenského jazyka či vychovávateľa, ktorý u žiakov podporuje záujem o čítanie,“ dodala.



Súťaž Vráťme knihy do škôl už po deviaty raz organizuje občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s BSK a ďalšími partnermi.