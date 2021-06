Bratislavská samospráva udelila ocenenia ďalším 32 osobnostiam kraja

Bratislava 24. júna (TASR) - Slovenská trénerka krasokorčuľovania Hilda Múdra, divadelná, filmová, rozhlasová a televízna herečka Eva Rysová, všestranný umelec Milan Lasica, politička, diplomatka a bývalá herečka Magdaléna Vášáryová, básnik, prozaik a textár Ivan Štrpka či bývalí futbaloví reprezentanti Ján Švehlík a Jozef Vengloš. To je časť osobností, ktoré sa zaradili k laureátom Výročnej ceny Samuela Zocha, ktorú každoročne udeľuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Slávnostné odovzdanie ocenení sa udialo vo štvrtok večer vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.



Držiteľom ocenenia sa stal aj herec, bábkoherec, klaun a divadelník Ľubomír Piktor, ktorý celý svoj tvorivý život zasvätil najmä tvorbe pre najmenších. Ocenenie získal i básnik, spisovateľ, autor literatúry faktu, historik, publicista a vysokoškolský pedagóg Jozef Leikert či Ladislav Holásek, ktorý stál pri zrode popredných zborových telies.



Medzi laureátov sa zaradil aj Viliam Nagy, prvý starosta bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice, prvý riaditeľ Úradu BSK a komunálny politik, ktorý sa zapojil do tvorby prvého štatútu hlavného mesta Bratislavy. Ocenená bola i krízová manažérka Jana Matulová, ktorá pomáhala počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu riešiť krízovú situáciu v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku.



Za prínos v oblasti stavebníctva a riadenia stavieb získal ocenenie Jiří Vlach, člen kolektívu pri vytváraní prvého slovenského zákona o verejnom obstarávaní a Úradu pre verejné obstarávanie na Slovensku. Za prínos v oblasti vinohradníctva sa držiteľkou ocenenia stala Dorota Pospíšilová, ktorý vyšľachtila 24 slovenských odrôd viniča.



Okrem toho bolo udelených 18 Pamätných listov predsedu BSK. Ocenená bola Mária Čunderlíková, riaditeľka Centra Memory, ktoré ako jediné centrum svojho druhu na Slovensku poskytuje komplexné služby ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Ocenenie získala aj Adriana Šimková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo a expertka na tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických medicínskych postupov. Ocenený bol tiež Jozef Masarik, prorektor Univerzity Komenského (UK) pre vedu a doktorandské štúdium, jeden z najuznávanejších slovenských vedcov v zahraničí, ktorý vedie Agentúru na podporu výskumu a vývoja.



Za dobrovoľnícku činnosť pri sanácii rodinných kríz a ochrane dobrých rodinných vzťahov detí z rozdelených rodín bola ocenená Iveta Kačkovičová, za celoživotnú pedagogickú prácu v oblasti trénerstva plávania a práce s mládežou Yvetta Macejková, za dlhoročnú pomoc seniorom a sociálne slabším vo Vajnoroch Soňa Molnárová, za prácu pre seniorov Ľudmila Moková, za prácu v rámci predprimárneho vzdelávania Edita Szabóová, ktorá si odniesla aj cenu verejnosti. Ocenenie získal tiež Anton Blaha, jeden z hlavných organizátorov Pyžamovej revolúcie, vzbury vysokoškolákov v roku 1956 proti vtedajšiemu režimu, po novembri 1989 bol člen kolektívu, ktorý pripravil prvý návrh zákona súkromnej profesii v bývalom Československu – advokácie.



Medzi držiteľov sa zaradili aj generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) Juraj Hamar, architekt Peter Derevenec, vysokoškolský pedagóg, vedec a odborník v oblasti vysoko parametrického tvárnenia Jozef Bača, dlhoročná učiteľka na Základnej umeleckej škole v Senci Helena Čajková, dlhoročný pedagóg Fridrich Kolarovič, doktorka Natália Dimová, pediater František Varga, klinický logopéd venujúci sa výskumu afázie a dyzartrie Zsolt Cséfalvay či mestská poslankyňa v Senci, ktorá stojí za projektom prevencie závislosti na školách, Zuzana Gabrišová Košecová.



Treťou osobnosťou, ktorá dostala titul historická osobnosť regiónu, bol slovenský lekár internista a klinický fyziológ, univerzitný pedagóg a akademik Ladislav Dérer. Získal Národnú cenu a bol vyznamenaný medailou Jana Evangelistu Purkyně. Od roku 1970 nesie jeho meno Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava Dérera na Kramároch, pomenovaná po ňom je aj ulica v bratislavskom Novom Meste.



Úradu BSK bolo v tomto roku doručených 56 návrhov na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, dve nominácie nesplnili podmienky. Ocenenia udeľuje Úrad BSK od roku 2002, od roku 2018 sú to štyri druhy ocenení.