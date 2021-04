BSK upozorňuje na snahu o podvod pri zaočkovaní sa mimo poradia

Bratislava 2. apríla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) upozorňuje, že internetový návod, ako sa nedovoleným spôsobom prihlásiť na očkovanie vo veľkokapacitnom centre Bratislavského kraja, nefunguje. Tvrdí, že všetkých, ktorí sa takto skúšali dostať k očkovaniu, odmietli. BSK hovorí o zneužití systému a apeluje na ľudí, aby tak nerobili a nezaberali miesto iným, ktorí majú na to nárok. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Od včera (1. 4.) sa šíri internetom postup, ako sa cez systém Národného centra zdravotníckych informácií prihlásiť do databázy náhradníkov na očkovanie. Uvádza sa v ňom, aby registrujúci označili, že patria ku kritickej infraštruktúre s dôvetkom, že to nikto nekontroluje," reagoval predseda BSK Juraj Droba. Upozornil, že osoby, ktoré vedome pri registrácii zavádzajú, páchajú podvodné konanie, pre ktoré nebudú zaočkované. "Odsudzujem takéto vedomé zavádzanie, ktoré pripravuje o vakcíny ľudí, ktorí ich nutne potrebujú a boli vyhodnotení ministerstvom zdravotníctva ako prioritné skupiny. Prosím, nezneužívajte túto situáciu, doplácajú na to tí najzraniteľnejší," uviedol predseda BSK.



Takýto prístup podľa BSK veľmi zaťažuje kapacity vakcinačného centra a zbytočne tak predlžuje čas, ktorý musíme venovať podrobnej kontrole na úkor rýchleho priebehu očkovania. BSK upozorňuje všetkých, ktorí sa takýmto nekalým spôsobom prihlásia na očkovanie, že nielenže nebudú vo veľkokapacitnom vakcinačnom centre Bratislavského kraja zaočkovaní, ale riskujú, že budú vyradení zo všetkých zoznamov vakcinačných centier kraja a prípad bude postúpený polícii.