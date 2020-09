BSK upravuje čistopis urbanistickej štúdie športovo-rekreačného areálu

Bratislava 6. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) upravuje čistopis urbanistickej štúdie (UŠ) pre projekt plánovaného športovo-rekreačného areálu na takmer deväťhektárovom pozemku v bratislavskej Petržalke. Do jeho novej verzie zapracováva pripomienky vznesené hlavným mestom, ktorému prepracovanú verziu čistopisu následne predloží na posúdenie.



"Čistopis posúdili jednotlivé odborné oddelenia magistrátu a prebehlo viacero pracovných stretnutí, na ktorých bolo riešených niekoľko bodov," uviedla pre TASR hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Spracovateľ čistopisu, teda Bratislavský kraj, čistopis upravuje a bratislavský magistrát čaká podľa jeho hovorkyne na predloženie prepracovanej verzie.



"Budúci týždeň by sa to malo ukončiť. Dúfame, že teraz sme správne pochopili všetky požiadavky, ktoré sa snažíme zakomponovať," povedal Martin Munka, projektový manažér z BSK. V rámci pripomienok sa riešilo napríklad parkovanie.



Bratislavský kraj by mal zároveň vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude riešiť prípravy projektov pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia. V pláne pre tento rok je aj vyhlásenie verejného obstarávania. "Aj vzhľadom k situácii okolo nového koronavírusu sme tieto veci posunuli, nevedeli sme ani, aký bude vývoj rozpočtu. Tento rok by sme však chceli realizovať verejné obstarávanie a na budúci rok realizovať prvé veci," poznamenal Munka.



Pozemok s rozlohou takmer deväť hektárov na konci Petržalky kúpil BSK v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov korún (približne 9,5 milióna eur). V minulosti sa na ňom uvažovalo o viacerých nakoniec nezrealizovaných projektoch, napríklad Danube Arene. Lokalita je aj v územnom pláne mesta definovaná ako územie na šport.



Na dlhodobo nevyužívaný a zarastajúci pozemok upriamil po čase pozornosť koncom júna 2017 aj novomestský starosta a vtedajší kandidát na predsedu BSK Rudolf Kusý. Ten chcel v prípade víťazstva v krajských voľbách vybudovať do piatich rokov Park športu a oddychu. Kraj však mal záujem vybudovať na pozemku Family park, teda park rodinného typu so zábavno-vzdelávacím a oddychovo-rekreačným charakterom. Vyhlásenú verejnú súťaž na koncesionára, ktorý by Family park vybudoval a prevádzkoval, však musel kraj aj napriek predĺženiu termínu súťaže nakoniec zrušiť, lebo sa do nej nikto neprihlásil.



Myšlienku na vybudovanie areálu zakotvil kraj pred dvoma rokmi ako jednu zo svojich priorít do programového vyhlásenia.