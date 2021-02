V 2. kole skríningu v BSK mali cez víkend najviac pozitívnych v Senci

Bratislava 1. februára (TASR) – Z okresných miest v Bratislavskom kraji zaznamenali počas víkendu v rámci 2. kola skríningu najvyššiu mieru pozitivity v Senci, kde stúpla až na 1,65 percenta. Samospráva upozorňuje, že sa na tom výrazne podieľa počet pozitívnych testovaných, ktorí majú v Senci len prechodný pobyt, resp. žijú mimo mesta.



V Senci sa testovalo už od piatka (29. 1.). Celkovo otestovali 8462 ľudí, pozitívny výsledok odhalili u 140 z nich. "Z tohto počtu bolo 90 s trvalým pobytom v Senci, ďalší 37 sú zahraniční pracovníci, ktorí majú v meste prechodný pobyt. Traja pozitívni bývajú v okrese Senec, desiati sú z iných častí Slovenska,“ priblížil primátor Senca Dušan Badinský. "Ak by sme brali len rezidentov Senca, miera pozitivity by bola 1,06, v sumáre je to 1,65 percenta,“ dodal.



Badinský informoval aj o prípade ukrajinského pracovníka, ktorý sa v sobotu (30. 1.) prišiel dať otestovať, hoci 24. januára počas prvého kola už bol pozitívne testovaný. "Samozrejme, podali sme trestné oznámenie," potvrdil primátor.



Naďalej však za problematickú považuje karantenizáciu zahraničných pracovníkov, ktorí bývajú na ubytovniach. "Pochybujem, že pozitívni sú oddelení od tých, čo vyšli negatívni, v praxi podľa mňa sa nedodržuje ani karanténa celého objektu, ak nie je možné izolovať pozitívnych,“ vysvetlil.



V Malackách sa prišlo otestovať počas soboty a nedele (30. - 31. 1.) na piatich odberových miestach 5404 záujemcov, pozitívnych vzoriek bolo 54, čo znamená mieru pozitivity tesne pod jedno percento.



V Pezinku zriadilo mesto pre potreby víkendového skríningu šesť odberových miest s deviatimi tímami. Vykonali spolu 10.936 testov, pozitívnych bolo 96, čo predstavuje pozitivitu 0,88 percenta. "Pezinok opäť využil mobilnú aplikáciu Rýchlejšie.sk a online registráciu na konkrétny čas, po vykonaní testu prišiel elektronický certifikát na mail," informovala TASR Daniela Malíková z pezinského mestského úradu.



V Senci, Pezinku i Malackách sa možno otestovať v pondelok i v utorok (2. 2.).



Okresy Bratislavského kraja vrátane svojich sídiel museli opakovať testovanie, keďže sa číslami z prvého kola skríningu (18. - 26. 1.) zaradili medzi tzv. červené okresy. K nim po finalizácii všetkých údajov v piatok (29. 1.) priradili aj samotnú Bratislavu, vzhľadom na časovú nemožnosť zorganizovať testovanie v rozsahu prvého kola však Bratislave (podobne ako okresu Nitra) udelili výnimku a zaradili ju medzi okresy, kde od 3. februára nie je potrebné pri uplatnení výnimiek zo zákazu vychádzania predložiť nový negatívny test.