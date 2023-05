BSK v máji zrekonštruuje dve cesty v okrese Pezinok a Senec

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Práce na rekonštrukcii úseku Kráľová pri Senci - Hrubá Borša by mali trvať do 27. mája, cestu medzi Grobmi budú rekonštruovať do 3. júna, v oboch prípadoch počas úplnej uzávierky.