< sekcia Regióny
V rámci dotácií posúdia v Bratislavskom kraji 502 žiadostí
V rámci regionálnych dotácií bol tento rok najväčší záujem o kultúru, kde žiadatelia doručili 251 žiadostí.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zaevidoval v rámci tohtoročnej Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) celkovo 531 žiadostí. Formálnou kontrolou neprešlo 22 z nich, sedem stornovali žiadatelia. Odborné komisie tak budú posudzovať 502 žiadostí. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Na občianske a verejnoprospešné aktivity je alokovaných 825.000 eur.
„Teším sa záujmu o regionálne dotácie. Každý projekt či finančná pomoc smerujúca do územia prispievajú k rozvoju kraja,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
V rámci regionálnych dotácií bol tento rok najväčší záujem o kultúru, kde žiadatelia doručili 251 žiadostí. Druhou najpočetnejšou oblasťou bol šport, kam adresovali 161 žiadostí. Do oblasti mládeže doručili 41 projektov, oblasť zdravotníctva eviduje 29 žiadostí a 20 projektov prišlo do oblasti životného prostredia a rozvoja vidieka.
Žiadosti bude posudzovať odborná hodnotiaca komisia v jednotlivých oblastiach. Následne ich odporučí a predloží krajským poslancom. Dotácie bude v apríli schvaľovať Zastupiteľstvo BSK.
„Teším sa záujmu o regionálne dotácie. Každý projekt či finančná pomoc smerujúca do územia prispievajú k rozvoju kraja,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
V rámci regionálnych dotácií bol tento rok najväčší záujem o kultúru, kde žiadatelia doručili 251 žiadostí. Druhou najpočetnejšou oblasťou bol šport, kam adresovali 161 žiadostí. Do oblasti mládeže doručili 41 projektov, oblasť zdravotníctva eviduje 29 žiadostí a 20 projektov prišlo do oblasti životného prostredia a rozvoja vidieka.
Žiadosti bude posudzovať odborná hodnotiaca komisia v jednotlivých oblastiach. Následne ich odporučí a predloží krajským poslancom. Dotácie bude v apríli schvaľovať Zastupiteľstvo BSK.