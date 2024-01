Bratislavský kraj plánuje zrekonštruovať 61 km ciest a sedem mostov

Bratislava 9. januára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) chce v roku 2024 investovať do modernizácie ciest II. a III. triedy vyše 31 miliónov eur. V rámci revitalizácie kraj pripravuje modernizáciu 61 kilometrov ciest a siedmich mostov vo svojej správe.



"Pri rekonštrukciách využívame moderné technológie, ako je napríklad recyklácia, ktorá nielenže šetrí prírodu a materiál, ale prináša aj vyššiu trvácnosť," pripomenul predseda BSK Juraj Droba.



V roku 2024 sa kraj plánuje pustiť do revitalizácie desiatich úsekov ciest, medzi najvýznamnejšie patria cesty medzi Kostolišťom a Záhorskou Vsou, Kuchyňou a Plaveckým Mikulášom či Modrou a Budmericami. Rekonštrukcia má zmodernizovať i sedem mostných objektov, medziiným aj nadjazdy nad diaľnicou D2 vo Veľkých Levároch a v Závode, mosty na Pezinskej Babe či most cez potok Malina v Jakubove.



"Súčasťou investícií bude aj nákup ďalšieho menšieho príslušenstva a strojov pre správcu komunikácií v celkovej hodnote 850.000 eur," dodala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spravuje 520 kilometrov ciest II. a III. triedy, 127 mostov a dva cyklomosty.