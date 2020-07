Veľké a Malé Leváre spojí cyklotrasa, na investíciu využijú eurofondy

Bratislava 27. júla (TASR) – Vyše trojkilometrovú cyklotrasu medzi obcami Veľké a Malé Leváre v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) vybuduje spoločnosť Swietelsky-Slovakia. Samospráva za realizáciu zaplatí 363.549 eur bez DPH. Vyplýva to z informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorú v pondelok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Cyklotrasa bude viesť od Železničnej stanice Veľké Leváre cez obec a polia do Malých Levár. Zákazka sa týka realizácie komunikácie vrátane dopravného značenia a vybavenia pre cyklistov.



Predpokladaná hodnota zákazky v súťaži vyhlásenej v septembri 2019 bola 346.101 eur bez DPH. Samospráva využije na financovanie eurofondy. Práce majú byť podľa podpísanej zmluvy ukončené do 150 dní od odovzdania staveniska.



Na cyklochodník nadviažu lokálne cyklotrasy k jednotlivým atraktivitám blízkeho i vzdialenejšieho okolia.