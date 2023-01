BSK víta návrh,aby urgentný príjem v Malackách fungoval aj v roku 2023

Bratislava 17. januára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) víta návrh z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, aby urgentný príjem v Malackách ďalej fungoval aj v roku 2023. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Pôvodne mal urgent fungovať len do 1. februára.



Zmenu má priniesť nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Cieľom je zabezpečiť dostupnosť nepretržitej ústavnej starostlivosti pre oblasť Záhoria do otvorenia novej Nemocnice Bory.



"Je to dobrá správa. Vďaka našej iniciatíve zostane zachovaná zdravotná starostlivosť nielen pre Malačanov, ale aj pre desaťtisíce obyvateľov nášho regiónu," povedal predseda BSK Juraj Droba.



Forman podotkla, že BSK si uvedomuje dôležitosť fungovania urgentu pre pacientov zo Záhoria. "Preto ho v minulosti niekoľko rokov dotoval. Pred dvoma rokmi sa podarilo presadiť, aby bol urgent v Malackách financovaný zo zdravotného poistenia, a to až do plánovaného spustenia Nemocnice Bory," doplnila.



Otvorenie nemocnice sa však pre pandémiu posunulo a hrozilo, že od februára nebude fungovať ani urgent v Nemocnici Bory, ani v Malackách, ozrejmil lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay. "Som rád, že ministerstvo na naše upozornenie zareagovalo a že urgent v Malackách nakoniec zrejme zostane zahrnutý v legislatíve počas celého roku 2023," dodal.