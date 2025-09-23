< sekcia Regióny
Bratislavský kraj vníma zmeny na AS Nivy ako jednostranné rozhodnutie
Autobusová stanica Nivy začala od 8. septembra fungovať v novom režime. Regionálny autobusový dopravca Arriva už vopred upozornil, že zmeny prinesú značné obmedzenia a komplikácie. S
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vníma zmeny na Autobusovej stanici (AS) Nivy v Bratislave ako jednostranné rozhodnutie majiteľa stanice. Akékoľvek zmeny, ktoré majú obmedziť kapacitu stanice, by mali byť koordinované s dopravcami a nemali by negatívne ovplyvňovať poskytovanie verejnej dopravy, čo sa však nestalo. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman. Situáciu vyhodnocuje ako komplikovanú, konajú sa však rokovania.
„Kraj trvá na tom, že zmeny v prevádzke stanice nesmú ohroziť bezpečnosť, kapacitu ani pravidelnosť spojov regionálnej autobusovej dopravy,“ skonštatovala Forman.
Podľa nej sa však aj vďaka reakciám prevádzkovateľa, spoločnosti Slovak Lines, na pripomienky dopravcu Arriva zatiaľ darí zabezpečovať všetky regionálne spoje s nástupom a výstupom v interiéri stanice. Podotýka však, že ide o dočasnú stabilizáciu. Za nevyhnutné považuje kraj nájsť trvalejšie a udržateľné riešenie, ktoré odstráni súčasné kolízne situácie, spôsobené zdieľaním parkovacích miest a obmedzením počtu nástupíšť.
Problémom je obmedzenie počtu parkovacích miest a výrazné zníženie počtu výstupíšť a nástupíšť, čím sa znížil komfort cestujúcich. Rovnako aj častá zmena nástupišťa, ktorá reaguje na aktuálnu situáciu na stanici, zdržania spôsobené stiesnenými podmienkami či skrátenie času na pristavenie autobusu. Kolízne situácie, častejšie presuny autobusov a zdržania spôsobuje napríklad aj to, že parkovacie miesta už nie sú pridelené konkrétnym dopravcom, ale musia ich zdieľať.
Ak by sa ukázalo, že dlhodobo nie je možné zabezpečiť obsluhu všetkých spojov v priestoroch stanice, kraj ako objednávateľ regionálnej dopravy môže podľa hovorkyne rozhodnúť aj o dočasnom alebo definitívnom presune časti spojov na náhradné zastávky mimo budovu stanice, čím by sa znížil tlak na jej kapacitu a zlepšil sa komfort cestujúcich. „Toto riešenia však vnímame ako krajné a neradi by sme k nemu pristupovali. Stále však hľadáme možnosti ako dohodnúť funkčné riešenie,“ zdôraznila Forman.
BSK deklaruje, že má záujem, aby služby verejnej dopravy na autobusovej stanici boli poskytované v plnom rozsahu a komforte pre cestujúcich. Podotýka však, že na to nemá žiadny dosah, keďže nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom autobusovej stanice, ktorá bola sprivatizovaná štátom v roku 2005. Štát však podľa kraja „podľa všetkého podcenil znenie privatizačnej zmluvy a nedostatočne zaviazal nového majiteľa (toho času Slovak Lines) k povinnosti prevádzkovať autobusovú stanicu v určených parametroch“.
S touto privatizačnou zmluvou nemá kraj podľa stanoviska nič spoločné, preto nemá voči vlastníkovi stanice žiadne účinné nástroje. BSK má zmluvu o službách vo verejnom záujme uzatvorenú s dopravcom, nie prevádzkovateľom stanice, a teda ani počet nástupíšť a výstupíšť nie je priamo definovaný v tejto zmluve. Prevádzkovanie je komerčnou činnosťou súkromnej autobusovej stanice, pričom jej prevádzkovateľ inkasuje od dopravcov poplatky za využívanie stanice. Tieto poplatky kraj dopravcovi Arriva prepláca v plnej výške ako súčasť úhrady preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme.
Autobusová stanica Nivy začala od 8. septembra fungovať v novom režime. Regionálny autobusový dopravca Arriva už vopred upozornil, že zmeny prinesú značné obmedzenia a komplikácie. Spoločnosť Slovak Lines, ktorá autobusovú stanicu prevádzkuje, deklarovala, že stanica je plne funkčná a cestujúci sa obmedzení nemusia obávať. K zníženiu počtu nástupíšť došlo pre znižujúci sa záujem o služby stanice.
„Kraj trvá na tom, že zmeny v prevádzke stanice nesmú ohroziť bezpečnosť, kapacitu ani pravidelnosť spojov regionálnej autobusovej dopravy,“ skonštatovala Forman.
Podľa nej sa však aj vďaka reakciám prevádzkovateľa, spoločnosti Slovak Lines, na pripomienky dopravcu Arriva zatiaľ darí zabezpečovať všetky regionálne spoje s nástupom a výstupom v interiéri stanice. Podotýka však, že ide o dočasnú stabilizáciu. Za nevyhnutné považuje kraj nájsť trvalejšie a udržateľné riešenie, ktoré odstráni súčasné kolízne situácie, spôsobené zdieľaním parkovacích miest a obmedzením počtu nástupíšť.
Problémom je obmedzenie počtu parkovacích miest a výrazné zníženie počtu výstupíšť a nástupíšť, čím sa znížil komfort cestujúcich. Rovnako aj častá zmena nástupišťa, ktorá reaguje na aktuálnu situáciu na stanici, zdržania spôsobené stiesnenými podmienkami či skrátenie času na pristavenie autobusu. Kolízne situácie, častejšie presuny autobusov a zdržania spôsobuje napríklad aj to, že parkovacie miesta už nie sú pridelené konkrétnym dopravcom, ale musia ich zdieľať.
Ak by sa ukázalo, že dlhodobo nie je možné zabezpečiť obsluhu všetkých spojov v priestoroch stanice, kraj ako objednávateľ regionálnej dopravy môže podľa hovorkyne rozhodnúť aj o dočasnom alebo definitívnom presune časti spojov na náhradné zastávky mimo budovu stanice, čím by sa znížil tlak na jej kapacitu a zlepšil sa komfort cestujúcich. „Toto riešenia však vnímame ako krajné a neradi by sme k nemu pristupovali. Stále však hľadáme možnosti ako dohodnúť funkčné riešenie,“ zdôraznila Forman.
BSK deklaruje, že má záujem, aby služby verejnej dopravy na autobusovej stanici boli poskytované v plnom rozsahu a komforte pre cestujúcich. Podotýka však, že na to nemá žiadny dosah, keďže nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom autobusovej stanice, ktorá bola sprivatizovaná štátom v roku 2005. Štát však podľa kraja „podľa všetkého podcenil znenie privatizačnej zmluvy a nedostatočne zaviazal nového majiteľa (toho času Slovak Lines) k povinnosti prevádzkovať autobusovú stanicu v určených parametroch“.
S touto privatizačnou zmluvou nemá kraj podľa stanoviska nič spoločné, preto nemá voči vlastníkovi stanice žiadne účinné nástroje. BSK má zmluvu o službách vo verejnom záujme uzatvorenú s dopravcom, nie prevádzkovateľom stanice, a teda ani počet nástupíšť a výstupíšť nie je priamo definovaný v tejto zmluve. Prevádzkovanie je komerčnou činnosťou súkromnej autobusovej stanice, pričom jej prevádzkovateľ inkasuje od dopravcov poplatky za využívanie stanice. Tieto poplatky kraj dopravcovi Arriva prepláca v plnej výške ako súčasť úhrady preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme.
Autobusová stanica Nivy začala od 8. septembra fungovať v novom režime. Regionálny autobusový dopravca Arriva už vopred upozornil, že zmeny prinesú značné obmedzenia a komplikácie. Spoločnosť Slovak Lines, ktorá autobusovú stanicu prevádzkuje, deklarovala, že stanica je plne funkčná a cestujúci sa obmedzení nemusia obávať. K zníženiu počtu nástupíšť došlo pre znižujúci sa záujem o služby stanice.