BSK vyhlási výzvy pre jednotlivé dotačné oblasti aj na rok 2022

Bratislava 5. novembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude poskytovať dotácie aj v roku 2022. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci, keď schválili návrhy výziev pre oblasť kultúry, mládeže a športu a na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Výzvy budú zverejnené v priebehu novembra, žiadosti bude možné podávať do 17. januára 2022. Kraj v rámci nich rozdelí 2,1 milióna eur.



"Robili sme všetko preto, aby napriek kríze nenastal v tejto oblasti opäť výpadok a mohli sme aj tento rok plnohodnotne podporiť menšie i väčšie občianske projekty, ktoré obohatia náš región a prispejú k jeho rozvoju. Oproti minulému roku sme sumu na dotácie zdvojnásobili," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Výzva pre oblasť kultúry bude otvorená pre podporu projektov umeleckej tvorby na profesionálnej i neprofesionálnej úrovni, týka sa to scénického, vizuálneho či hudobného umenia. Podpora sa má týkať aj kultúrnych aktivít a podujatí, folklorizmu a remesiel, literatúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ale tiež vzdelávania v oblasti kultúry.



V rámci výzvy, týkajúcej sa mládeže, je podpora určená na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v záplave (dez)informácií, problematiky boja proti extrémizmu a radikalizmu spolu s aktivitami vedúcimi k tolerancii či podpory participácie mládeže, vrátane činnosti žiackej samosprávy na základných a stredných školách. Cieľom je neformálne vzdelávanie mládeže i formovanie postojov a názorov k základným životným problémom, ktoré vyplývajú zo spoločenského diania, aktívne využívanie voľného času či jej participácia na spoločenskom a komunitnom živote.



Výzva v oblasti športu je zameraná na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov, ako aj športových akcií a podujatí i pre dospelých. Cieľom je zvýšenie záujmu mládeže o šport a snaha o zlepšenie ich telesnej zdatnosti.



V poslednej výzve bude finančná pomoc zameraná na životné prostredie a verejnú infraštruktúru, napríklad rozvoj zelenej infraštruktúry, vodozádržných opatrení či adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy. Taktiež na turizmus smerujúci k rozvoju cyklistickej infraštruktúry a infraštruktúry vodného turizmu. V neposlednom rade ide aj o environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu v školách. Snahou je zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti ochrany životného prostredia.



Žiadosti bude možné podávať elektronicky prostredníctvom portálu BSK.