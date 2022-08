Bratislavský kraj vydal katalóg adaptačných opatrení na zmeny klímy

Bratislava 28. augusta (TASR) – Širší pohľad na tému adaptácie na dosahy zmeny klímy na lokálnej úrovni prináša katalóg adaptačných opatrení pre mestá a obce Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Má byť akýmsi sprievodcom, ktorý má pomôcť či poradiť pri znižovaní nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy. Inšpirovať sa možno zároveň niektorými príkladmi dobrej praxe zo Slovenska i zo zahraničia.



"Publikácia vznikla na základe uvedomenia si nevyhnutnej potreby riešenia tejto témy na regionálnej, ako aj lokálnej úrovni, pričom BSK má ambíciu byť lídrom v tejto oblasti na Slovensku," konštatuje kraj v dokumente.



Jeho forma bola zvolená po konzultáciách so zástupcami miest a obcí v regióne, ktorí pociťovali absenciu informácií o vhodných adaptačných opatreniach reagujúcich na negatívne dôsledky zmeny klímy v intraviláne obcí s dôrazom na urbanizované územie. Určený je najmä pre výkonných reprezentantov miestnej samosprávy a lokálnej štátnej správy. Využiť ho môže však aj verejnosť, podnikateľská sféra a ďalšie subjekty, ktoré pôsobia na území miest a obcí.



Informuje o procese vzniku súčasnej zmeny klímy, o jej súčasných i očakávaných vplyvoch na územie kraja, zároveň rozpracováva adaptačné opatrenia. Prináša tiež fungujúce príklady zo Slovenska i zahraničia, ale tiež možnosti financovania adaptačných opatrení. Zabúdať podľa neho netreba na to, že kým niektoré adaptačné opatrenia, ako napríklad protizáplavové systémy či vodné nádrže, sú účinné hneď po ich dokončení, pri mnohých je potrebné počítať s pomerne dlhým časovým horizontom ich účinnosti.



Kraj zároveň poukazuje na to, že existujú dva principiálne prístupy k zmierňovaniu zmeny klímy, medzi ktorými sú zásadné rozdiely a ktorými je potrebné sa zaoberať. Okrem adaptácie, teda prispôsobenia sa prírodných a ľudských systémov, je to aj mitigácia. Tá je snahou zabrániť prehlbovaniu zmeny klímy spôsobenej ľudskou činnosťou. Najúčinnejšou formou je znižovanie produkcie emisií skleníkových plynov, ako aj zvyšovanie kapacity ich pohlcovania formou budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry.



Kraj spracováva ako doplnkový dokument Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý analyzuje zraniteľnosť územia. Dokument má byť dokončený na jeseň.