Z eurofondov sa v Bratislavskom kraji zrealizuje 24 škôlok

Bratislava 5. októbra (TASR) – Dvadsaťštyri projektov materských škôl v celkovej hodnote 33 miliónov eur sa na základe podpory z eurofondov zrealizuje na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). So svojimi projektmi rozširovania kapacít škôlok bolo v rámci prvého kola výzvy úspešných 15 obcí, štyri mestá a tri bratislavské mestské časti. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Predmetom projektov sú prístavby, nadstavby a rozširovanie kapacít existujúcich predškolských zariadení, ale tiež výstavba úplne nových materských škôl. Súčasťou sú aj investície do vonkajších areálov a ihrísk a materiálno-technického vybavenia škôlok," priblížila Forman.



Podporené projekty majú obce Jakubov, Horná Borša, Zohor, Malé Leváre, Dunajská Lužná, Zálesie, Most pri Bratislave, Vinosady, Šenkvice, Miloslavov, Kostolná pri Dunaji, Tomášov, Chorvátsky Grob, Častá a Slovenský Grob. Medzi mestami je to Stupava, Malacky, Svätý Jur a Pezinok. Spomedzi bratislavských samospráv môžu projekty vďaka finančnej podpore realizovať mestské časti Podunajské Biskupice, Nové Mesto a Jarovce.



Výzvu vyhlásilo v marci Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Aktuálne sú známe úspešné projekty z jej prvého hodnotiaceho kola, ktoré získajú finančnú podporu z európskeho fondu regionálneho rozvoja. Všetky projekty musia byť v zmysle pravidiel EÚ zrealizované do konca roka 2023.



V Bratislavskom kraji chýba v súčasnosti viac ako 2500 miest v materských školách. Spôsobené je to podľa kraja rastúcim počtom obyvateľov, ale tiež investičným dlhom a finančnou náročnosťou budovania nových miest v škôlkach. Mestá a obce ich nie sú schopné zvládnuť z vlastných rozpočtov.