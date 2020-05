Zabojovať o známku z maturity na ústnej skúške v BSK chce 78 študentov

Bratislava 21. mája (TASR) – Z 3414 maturantov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa o lepšiu maturitnú známku pokúsi zabojovať 78. Najviac z nich, 45, má ambíciu vylepšiť si priemerom určenú známku z angličtiny. "Nájdu sa však aj bojovníci o lepšie hodnotenie z fyziky, dejín umenia či občianskej náuky," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Maturitné preskúšanie sa uskutoční medzi 25. májom a 13. júnom na 17 stredných školách v správe BSK.



Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR získajú študenti výslednú maturitnú známku ako aritmetický priemer známok z daného predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do priemeru sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Maturanti, ktorí s priemernou známkou nesúhlasili, mohli do 15. mája požiadať svoju školu o ústnu maturitu. Podľa rezortu školstva tak v rámci celého Slovenska urobilo menej ako jedno percento maturantov. V prípade študentov na školách BSK sú to približne dve percentá.