BSK: Záhrada Ekocentra v Čunove ožije piknikom v štýle 60. a 70. rokov

Bratislava 24. mája (TASR) - Záhrada Ekocentra v bratislavskom Čunove ožije v sobotu štýlom 60. a 70. rokov minulého storočia. Koná sa tam piknik Deti kvetov, ktorý pripravil Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Pripravený je trh s lokálnymi produktami i parkové a spoločenské hry doplnené hudobným programom.



„Prišli sme s novou sériou podujatí, ktoré prepájajú komunitu, kvalitné regionálne produkty, dobré jedlo a živú kultúru. To všetko v krásnom prostredí parkov a záhrad naprieč naším krajom. Ide o pikniky, ktorými chceme ukázať, že prírodu si vieme užiť aj uprostred mesta,“ hovorí predseda BSK Juraj Droba.



Na pikniku nájdu návštevníci lokálnych producentov, ktorí naplnia košíky kvalitnými a čerstvými produktami z regiónu. Podporu domácich výrobcov považuje kraj za kľúčovú. Ich činnosť má zásadný význam pre rozvoj lokálnej ekonomiky, od zodpovedného obrábania pôdy cez zachovanie tradičných remesiel po vytváranie pracovných miest priamo v regióne.



Súčasťou podujatia sú aj kreatívne workshopy i súťaž o najzaujímavejší módny doplnok v štýle „deti kvetov“. Môže ísť o slnečné okuliare, šatku, čelenku, kabelku či handmade šperk. Podujatie sa koná od 13.00 do 19.00 h, vstup je bezplatný.



Ďalšie pikniky v Bratislavskom kraji by mali byť 7. júna v záhrade kaštieľa v Modre a 21. júna v záhrade kaštieľa v Malackách. Prvým, ktorý odštartoval piknikovú sezónu, bol v zámockom parku v Pezinku.