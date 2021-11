BSK zanalyzuje možnosti opätovnej prevádzky linky do Hainburgu i Rajky

Bratislava 5. novembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zanalyzuje možnosti prevádzky cezhraničnej autobusovej linky spájajúcej Bratislavu s rakúskym prihraničným mestom Hainburg an der Donau. Je pripravený na ňu prispieť, avšak nemôže byť financovaná iba z jeho rozpočtu. Pre TASR to povedal predseda BSK Juraj Droba. Upozornil, že autobusová linka bola komerčnou aktivitou končiaceho dopravcu Slovak Lines, nie aktivitou kraja.



"My ako Bratislavský kraj nie sme za ňu zodpovední. Zároveň však evidujeme, že v Hainburgu žijú obyvatelia kraja a bolo by fajn, keby tú linku mali," skonštatoval Droba.



Situáciu, ktorá nastane po 14. novembri, keď končí doterajší regionálny autobusový dopravca, ktorý už zrušenie linky k danému termínu avizoval, bude kraj analyzovať. Je pripravený spolupodieľať sa na riešení aj po finančnej stránke. Šéf kraja však zároveň zdôrazňuje, že prevádzka linky v budúcnosti nemôže byť hradená len z jeho rozpočtu. „Bude musieť byť financovaná z niekoľkých rozpočtov vrátane obcí za hranicou,“ podotkol Droba.



Obdobnú analýzu, teda záujem o túto službu, vyťaženosť či dopravnú obslužnosť nevylučuje ani v prípade niekdajšieho autobusového spojenia s maďarskou obcou Rajka, ktorá bola v minulosti rovnako komerčnou aktivitou Dopravného podniku Bratislava (DPB). "Rajka je však iná v tom, že existuje železničné prepojenie medzi Rajkou a Bratislavou," doplnil Droba. Dôležitý však bude opäť aj záujem partnerov z druhej strany hranice o spolufinancovanie.



Bratislavský kraj zároveň zareagoval aj na oznámenie Slovak Lines, ktorý ruší aj niektoré školské autobusy či spoje v mestskej hromadnej doprave. Tie dopravca zabezpečoval na základe osobitných zmluvných vzťahov opäť ako komerčnú službu, ktorú kraj nijako nefinancoval. Kraj pripomenul, že vo svojej kompetencii má len prímestskú autobusovú dopravu, za rušenie iných spojov zodpovednosť nenesie.



Školské spoje sú podľa kraja osobitnou pravidelnou autobusovou prepravou, kde sa uzatvára zmluvný vzťah medzi objednávateľom (školou alebo obcou) a poskytovateľom (dopravcom). „Ak došlo k ukončeniu alebo vypovedaniu zmluvného vzťahu a škola má záujem o zabezpečenie tejto služby, bude potrebné uzatvoriť nový zmluvný vzťah s akýmkoľvek dopravcom,“ informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Bratislavský kraj si zároveň neobjednáva ani prevádzku mestskej hromadnej dopravy, to má v kompetencii len príslušné mesto. „Zástupcovia miest Malacky, Pezinok a Senec boli ešte pred vyhlásením súťaže (na nového regionálneho autobusového dopravcu, pozn. TASR) oboznámení, že v prípade záujmu o prevádzku liniek MHD si musia sami, v zmysle zákonných pravidiel, vybrať dopravcu a vydať vlastné licencie a cestovné poriadky,“ skonštatovala Forman.