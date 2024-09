BSK žiada rešpektovať zákaz vstupu do záplavových oblastí

Bratislava 14. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) apeluje na rešpektovanie zákazu vstupu do záplavových oblastí. Ľudom tiež odporúča, aby sa vyhýbali nebezpečným miestam a dbali na osobnú bezpečnosť. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Z dôvodu silného vetra sa odporúča nezdržiavať sa pod stromami, blízko elektrických stĺpov alebo iných nestabilných objektov, ktoré by mohli spadnúť. Rovnako obmedzte pohyb v lesoch, parkoch či horských oblastiach," odkázal.



Ľuďom, ktorí sa nachádzajú v záplavovej oblasti, napríklad pozdĺž Devínskej cesty, odporučil zabezpečenie majetku. "Pripravte sa na prípadné záplavy. Využite vrecia s pieskom na ochranu nehnuteľností a pripravte sa na možné prerušenie dodávky elektriny v prípade, že hladina vody ohrozí elektrické skrine," zdôraznila krajská samospráva.



Opatrnosť pripomenula aj vodičom. Odporučila im zníženie rýchlosti. "Ak sú podmienky príliš nebezpečné, odporúčame úplne zastaviť a prečkať búrku v aute. Vyhýbajte sa však parkovaniu pod stromami, elektrickými stĺpmi alebo inými potenciálne nebezpečnými objektmi, ktoré by mohli spadnúť," dodala.