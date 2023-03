Bratislavský kraj: Zmeny na stanici Nivy nemajú vylúčiť všetky spoje

Bratislava 6. marca (TASR) – Dôvodom úvah o presmerovaní niektorých liniek prímestskej autobusovej dopravy z autobusovej stanice Nivy na iné zastávky v rámci hlavného mesta je optimalizácia a racionalizácia obsluhy mestskej hromadnej dopravy (MHD) a prímestskej autobusovej dopravy. Snahou je odstrániť viaceré súbehy s linkami MHD, nie zrušiť všetky autobusové spoje na stanicu. Pre TASR to uviedli z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je objednávateľom regionálnej autobusovej dopravy.



"Z dôvodu racionalizácie nákladov a zefektívnenia prevádzky zvažuje kraj pri niektorých spojoch alebo linkách ich presmerovanie na iné zastávky v tesnej blízkosti autobusovej stanice alebo pri niektorých spojoch ich ukončenie na inej významnej zastávke," konštatuje hovorkyňa BSK Lucia Forman.



V tejto súvislosti upriamuje pozornosť aj na štatistiky o prepravených cestujúcich, prichádzajúcich z regiónu do Bratislavy. Iba časť z nich totiž cestuje až na autobusovú stanicu. Zo smeru Pezinok a Senec je to približne štvrtina cestujúcich či zo smeru Malacky približne tretina. Zo smeru Šamorín je to viac ako polovica. "Zvyšní cestujúci využívajú zastávky po trase," podotýka Forman.



BSK pripomína, že úlohou prímestskej dopravy je poskytovať dopravu najmä v regióne s väzbou na hlavné mesto. V Bratislave je podľa neho výborná ponuka MHD, na ktorú chce nadviazať v dopravných uzloch s možnosťou prestupu na viaceré smery. Príkladom zastávky na ukončenie niektorých spojov v rámci mesta je napríklad Bajkalská.



Skrátením niektorých spojov na inú zastávku v rámci mesta sleduje kraj aj ušetrenie kilometrov. Tie by mohol následne využiť v regióne na posilnenie spojov tam, kde to bude potrebné. Uvažuje sa napríklad s novými spojmi pre obsluhu severnej časti Bratislavy (Lamač, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves) či Stupavy.



Za účasti BSK, Bratislavskej integrovanej dopravy, mesta Bratislava, Dopravného podniku Bratislava sa uskutočnilo úvodné stretnutie, nasledovať majú ďalšie rokovania. Téma síce nie je uzatvorená, podľa kompetentných je však prípadné skrátenie trás liniek prímestskej autobusovej dopravy a presunutie koncových zastávok do okrajových častí Bratislavy v súlade s aktuálnymi trendmi vo verejnej doprave. Podmienené je to ale kvalitnými prestupovými terminálmi so službami pre cestujúcich a zázemím pre vodičov.



Novú autobusovú stanicu v komplexe Nivy na bratislavských Mlynských nivách otvorili koncom septembra 2021. Najbližších 40 rokov ju má prevádzkovať dopravca Slovak Lines. Ten verí, že v budúcnosti bude súčasťou prípadných rokovaní, a že akékoľvek rozhodnutia v tomto smere neovplyvnia úroveň štandardu cestujúcich, ani samotnú prevádzkyschopnosť stanice Nivy. Stanica je dimenzovaná na 1200 a viac spojov denne, v súčasnosti ju využíva denne 970 spojov.