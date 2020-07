Kraj zrealizuje tretí postrek proti larvám komárov pri rieke Morava

Bratislava 7. júla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aplikoval na prelome júna a júla v záplavovom pásme rieky Morava dva postreky na larvy komárov biologickým prípravkom BTI. "Zároveň sa chystá tretí postrek," informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman.



Prvé postreky látkou, ktorá na vodou zaliatych plochách ničí liahniská komárov bez negatívneho účinku na iný hmyz či živočíchy vo vode, sa zamerali na oblasť okolo hrádze a medzihrádzového priestoru od obce Veľké Leváre po obec Vysoká pri Morave. "Najbližšie sa bude aplikovať postrek v katastroch obcí Zohor, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre," dodala hovorkyňa. Podľa jej slov kraj predpokladá, že situácia s dospelými komármi sa zastabilizuje na únosnú mieru na začiatku budúceho týždňa.



Pripomenula, že kraj sa obciam a mestám, v ktorých primárnej kompetencii je boj s premnoženými komármi, snaží pomôcť aj monitoringom liahnísk či preplácaním prípadnej aplikácie biologickej látky, ktorú kraj pri postrekoch používa od roku 2018. Poukázala v tejto súvislosti na to, že BSK v spolupráci s odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK zmapoval a zdokumentoval takmer 450 potenciálnych liahnísk lariev komárov, od apríla 2020 zabezpečuje pravidelný a systematický monitoring liahnísk v záplavovom území rieky Morava, mimo bratislavských mestských častí. "Doteraz bolo vykonaných osem takýchto monitoringov," spresnila. Kraj vytvoril a momentálne testuje mobilnú aplikáciu, ktorá umožní pravidelné monitorovanie liahnisk komárov a optimálne načasovanie aplikácie biologického prostriedku.



Starostovia obcí v povodí rieky Morava na Záhorí v utorok vyzvali Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, aby zmonitoroval situáciu s premnoženými komármi, ktorú samosprávy pokladajú za kalamitnú. Starosta Vysokej pri Morave Dušan Dvoran je presvedčený, že súčasný stav je ešte horší ako minulé leto. "Ak sme v roku 2019 hovorili o premnožení, tak teraz je to x-násobok," uviedol Dvoran v medializovanom liste hygienikom. Navyše tvrdí, že sa množia alergické reakcie na poštípanie komármi. Odporcom plošného chemického postreku odkazuje, že množstvo chemických látok, ktoré v súčasnosti aplikujú na komáre samostatne obyvatelia v záhradách a dvoroch svojich domov, je násobne väčšie.



Doterajšia aplikácia biologickým prípravkom nemala podľa starostov takmer žiadny účinok. Vykonanie považujú za oveľa horšie ako to, ktoré realizovala na svoje strane rieky rakúska strana. Po utorkovom stretnutí starostov obcí v Záhorskom Pomoraví informoval TASR starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič, že samosprávy sa obracajú nielen na RÚVZ, ale o pomoc chcú požiadať rovnako ako pred rokom aj vládu.



V roku 2019 potvrdili hygienici kalamitné premnoženie komárov v katastroch obcí v povodí Moravy a v bratislavských mestských častiach. Samosprávy následne realizovali pozemné postreky. Obce dostali tiež od vtedajšieho kabinetu Petra Pellegriniho finančnú pomoc na riešenie problému vo výške 100.000 eur.