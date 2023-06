Školáci s vysvedčením majú v piatok vstup na Beckov takmer zadarmo

Beckov 30. júna (TASR) - Do základov stredovekého univerzitného štúdia môžu v piatok nazrieť návštevníci hradu Beckov. Školáci, ktorí si prinesú so sebou vysvedčenie, budú mať vstup symbolických 50 centov. Informoval o tom riaditeľ neziskovej organizácie Hrad Beckov Peter Pastier.



Na návštevníkov podľa neho čaká sedem zastávok pre sedem slobodných umení, ktoré tvorili základ univerzitného štúdia v stredoveku. Pripravil ich čerstvý bakalár pražskej univerzity Stibor z Beckova.



"Deti i dospelí môžu nakuknúť do tajov astronómie, geometrie, ale i hudby a rečníckeho prejavu. Môžu sa stať matematikmi, pisármi či vyriešiť rébusy. Tých, ktorí sa aj radi hýbu, poteší šermiarska aréna či zostup k drakovi Blundusovi," doplnil Pastier.