Bratislavský kraj začal s prekládkou cyklolávky ponad Šúrsky kanál

Bratislava 3. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal s prekládkou cyklolávky ponad Šúrsky kanál. Nové premostenie prepojí bratislavské Vajnory s cyklotrasou Jurava.



"Prekládka umožní mimoúrovňové križovanie cyklistov s frekventovanou cestou, kadiaľ jazdia tisíce áut z Vajnôr do Čiernej Vody - miestnej časti Chorvátskeho Grobu," dodala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Pôvodná lávka vznikla v roku 2016, ako spojnica cyklistického chodníka a chodníka pre peších z Vajnôr do Čiernej Vody. "V súvislosti s výstavbou novej diaľničnej križovatky D4 a prekládky cesty III. triedy však vznikla nutnosť preloženia tak, aby cyklisti nemuseli križovať frekventovanú cestu," vysvetlila hovorkyňa BSK.



Na premostenie sa použije jestvujúca konštrukcia mosta. Pôvodná cyklotrasa sa zruší a posúva sa približne 60 metrov v smere proti toku Šúrskeho kanála.



Práce zastrešuje Správa ciest BSK. Zmluvná cena diela je 177.131,77 eura, projekt by mali dokončiť do troch mesiacov.