Slovenské banské múzeum sa pripája k oslavám Dňa Zeme
Múzeum vo svojich zbierkach uchováva historické odevy, na výrobu ktorých postačovali rastliny ako ľan, konope či ovčia vlna, spracovávané ručne v domácom prostredí.
Autor TASR
Banská Štiavnica 23. apríla (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici sa v týchto dňoch aktívne pripája k oslavám Dňa Zeme, a to dvojdňovým podujatím v priestoroch svojej Dielničky v Kammerhofe. Hlavnou témou aktivít, ktoré múzejníci pripravili pre návštevníkov vo štvrtok a v piatok (24. 4.) je textil, komodita, ktorá je každodennou a nevyhnutnou voľbou každého človeka.
Múzeum vo svojich zbierkach uchováva historické odevy, na výrobu ktorých postačovali rastliny ako ľan, konope či ovčia vlna, spracovávané ručne v domácom prostredí. „Ako prudko sa zmenila textilná výroba za posledných sto rokov a ako priamo i nepriamo ovplyvňuje náš život, o tom budú aktivity a ukážky určené predovšetkým žiakom a študentom,“ uviedlo múzeum.
Počas podujatia sa dozvedia o porovnaniach so súčasnou produkciou textilného priemyslu, o našej spotrebe a „módnych stopách“, o pomalej a rýchlej móde a hovoriť sa bude aj o textilnom odpade. Témou budú tiež súčasné možnosti opráv textilu, recyklovania i „upcyklovania“, ktoré boli aj v minulosti samozrejmosťou textilného spracovania a odievania. Súčasťou podujatia je aj každoročný výmenník rastlín.
