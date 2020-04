Koronakríza stopla kultúru, Banská Štiavnica chystá inú alternatívu

Banská Štiavnica 20. apríla (TASR) - Aktuálna koronakríza zasiahla do života v Banskej Štiavnici nielen útlmom cestovného ruchu, ale aj akejkoľvek kultúry. Mesto, ktoré v priebehu roka ponúka obyčajne desiatky menších či väčších podujatí, sa snaží reagovať na vzniknutú situáciu novým obsahom. Pre všetkých milovníkov kultúry pripravuje alternatívu v podobe on-line obsahu.



"Koronakríza má zásadný vplyv na cestovný ruch, ale podľa mňa ešte viac trpí kultúra. Vnímame to možno aj ako výzvu, aj keď sme si vedomí, že on-line obsah nedokáže v drvivej väčšine nahradiť živý kontakt s kultúrou, umelcom a umením," skonštatoval vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie banskoštiavnického mestského úradu Rastislav Marko.



Uviedol, že vzhľadom na aktuálnu situáciu pripravili nový plán aktivít a chystajú on-line obsah, ktorý bude z časti platený a z časti zadarmo. Prvou lastovičkou bolo nedeľné (19. 4.) uvedenie reprízy koncertu Via lucis s Mariánom Čekovským. "Vo štvrtok dávame priamy prenos talkshow Mariána Čekovského z Košíc, chystáme on-line prednášku o Číne a pripravujeme aj projekt on-line kina, kde si budú môcť diváci prostredníctvom webu vo vlastných domácnostiach pozrieť distribučné tituly, ktoré mali mať premiéru, respektíve ktoré sú momentálne nové a ešte ich nemohli nikde inde vidieť," priblížil Marko.



Dodal, že v spolupráci s nadšencami umenia a umelcami v Banskej Štiavnici chcú pripraviť verejnú výstavu, takisto chystajú výzvu pre domácich obyvateľov, aby sa prezentovali svojimi výtvormi, ktoré sa im v čase koronakrízy podarilo vytvoriť. "Keď to čas umožní, tak by sme radi z týchto vecí urobili fyzickú výstavu. V štádiu príprav je aj aktivita pre deti na Drieňovej," prezradil.



V Banskej Štiavnici zrušili všetky plánované podujatia, ktoré sa mali konať do konca júla. Z tých väčších je to napríklad Budenie sitnianskych rytierov či Štiavnický živý šach. Nad augustovými Nezabudnutými remeslami či septembrovými Salamandrovými dňami visí zatiaľ podľa Marka otáznik. "Ja to vnímam tak, že šanca, že sa budú realizovať, je pomerne nízka. Dúfame, že vláda vydá nejaké usmernenie, ktoré konkretizuje dátumy obmedzení kultúrnych aktivít podľa veľkosti a podľa toho sa zariadime," skonštatoval vedúci oddelenia.



Tak, ako aj v iných mestách, ani v Banskej Štiavnici nie je aktuálne v prevádzke kino Akademik, mestská knižnica, zrušené boli aj menšie podujatia a aktivity. Otázne je tiež konanie štyroch podujatí, ktoré boli podporené Fondom na podporu kultúry. "Čaká nás nejaký administratívny proces a komunikácia s fondom, ako tieto projekty budeme riešiť. Myslím, že sa nám ich podarí nejakým spôsobom neskôr v druhom polroku vrátiť do hry a zrealizovať," načrtol Marko.



Zrušené podujatia či zatvorené kino znamenajú pre mestskú kultúru podľa Marka aj finančné straty v desiatkach tisícoch eur. "Výpadky sú pre nás, samozrejme, veľmi nepríjemné jednak v tom, že je nám krátený rozpočet, prichádzame nielen o rozpočet na podujatia, ale sú krátené aj mzdové a iné prostriedky, ktoré máme k dispozícii," podotkol. Zároveň verí, že po skončení koronakrízy sa kultúre podarí dostať na úroveň rozpočtov, ktoré mala tento rok naplánované.