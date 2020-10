Banská Štiavnica neskráti otváracie hodiny podnikov

Banská Štiavnica 12. októbra (TASR) – Poslanci Banskej Štiavnice nebudú na najbližšom mestskom zastupiteľstve hlasovať o prijatí všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré by obmedzilo otváracie hodiny podnikov a diskoték. Na stretnutí s verejnosťou a podnikateľmi, ktoré iniciovalo mesto v súvislosti so sťažnosťami občanov na rušenie nočného pokoja, prijali miernejšie opatrenia. Pre TASR to potvrdila Andrea Benediktyová z oddelenia regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov mestského úradu.



Pracovné stretnutie s verejnosťou a prevádzkovateľmi podnikov zvolala ešte na konci septembra primátorka Nadežda Babiaková. „Už dlhší čas evidujeme zvýšený počet sťažností súvisiacich s rušením nočného pokoja, znečisťovaním ulíc či s ničením osobného majetku,“ povedala Benediktyová pre TASR pred týmto stretnutím.



K rozhodnutiu o prijatí VZN, ktorým by mesto skrátilo otváracie hodiny diskoték, nakoniec neprišlo. „Mesto Banská Štiavnica, mestská polícia a Obvodné oddelenie Policajného zboru v Banskej Štiavnici pristúpia k prísnym represívnym opatreniam v rámci svojich kompetencií, aby sa eliminovali nepriaznivé vplyvy na život obyvateľov v problematickej lokalite. Tiež bude z ich strany zvýšená preventívna a kontrolná činnosť,“ priblížila Benediktyová.



Prevádzkovatelia diskoték tiež dostali od mesta možnosť predložiť primátorke vlastné návrhy riešenia problému s rušením nočného pokoja. Ako pre TASR sama potvrdila, podnikatelia do dnešného dňa neprišli s jediným riešením.



Benediktyová dodala, že ak prijaté opatrenia neprinesú očakávaný výsledok, mesto bude v budúcnosti nútené skrátiť otváracie hodiny podnikov. „Nie je v záujme mesta akokoľvek obmedzovať podnikateľov, no na druhej strane musí brať do úvahy sťažnosti svojich občanov, ktorí sú opakovane vystavení neprístojnému správaniu a narúšaniu verejného poriadku návštevníkmi týchto podnikov,“ vysvetlila Benediktyová.