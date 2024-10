Rekonštrukcia krovu Szitnyayovského domu bude stáť 1,43 milióna eur

Banská Štiavnica 10. októbra (TASR) - Historický krov Szitnyayovského domu v Banskej Štiavnici zrekonštruuje spoločnosť Combin Banská Štiavnica. Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv, ktorú začiatkom októbra uzatvorilo mesto Banská Štiavnica so spomínanou spoločnosťou, bude rekonštrukcia krovu stáť 1,43 milióna eur.



Ako sa uvádza v zmluve, zákazku bude mesto financovať z vlastných finančných prostriedkov a z dotácií, ktoré mu na odstránenie následkov ničivého požiaru a rekonštrukcia objektu Szitnyayovského domu poskytlo Ministerstvo financií SR. Odovzdanie staveniska má podľa zmluvy prebehnúť do 90 dní od účinnosti zmluvy, následne má zhotoviteľ na realizáciu diela 12 mesiacov.



Szitnyayovský dom je historický meštiansky dom pochádzajúci zo 16. storočia zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Pred ničivým požiarom, ktorý centrum mesta zachvátil 18. marca 2023 a vážne poškodil sedem objektov, v ňom sídlila základná umelecká škola. Nová konštrukcia manzardového krovu je podľa Pamiatkového úradu SR navrhnutá z kresaných prvkov s využitím tradičných tesárskych postupov vrátane uplatnenia tradičných tesárskych spojov, spojovacích prostriedkov a kovových súčastí.