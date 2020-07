Tajchy sú lákadlom, starostov trápi nedostatok parkovacích miest

Banská Štiavnica 6. júna (TASR) - Slnečné počasie s vysokými teplotami prilákalo počas uplynulého víkendu k brehom tajchov v okolí Banskej Štiavnice množstvo ľudí. Rušno bolo napríklad v Banskom Studenci, kde nájdu milovníci kúpania osvieženie vo Veľkom Kolpašskom jazere.



Starosta Banského Studenca Pavol Santoris uviedol, že do obce chodia za oddychom ľudia z blízkeho ale aj širšieho okolia, mnoho áut prichádza z okolia Zvolena či Banskej Bystrice. "Počas víkendu bolo u nás veľmi veľa ľudí. Ľudia už však chodia aj cez týždeň," poznamenal.



Obyvateľov však trápi nedisciplinovať návštevníkov, problémy s parkovaním a odpadky, ktoré po návštevníkoch na verejných plochách ostávajú. Priblížil, že v obci chýba odstavná plocha, pretože na to nemá žiadne vhodné pozemky. Návštevníci tak parkujú aj pred domami domácich, z čoho sú obyvatelia nervózni.



Núdzu o návštevníkov nemali počas víkendu ani v Štiavnických Baniach. V katastri obce je hneď niekoľko lokalít vhodných na kúpanie. Evičkino jazero, Vindšachtské jazero či tajch Bakomi, a ľudia sa podľa starostu Stanislava Neuschla vracajú aj na Veľké Richnavské jazero, ktoré sa po rekonštrukcii opäť zapĺňa.



Medzi kúpajúcimi sa je podľa jeho slov viac ľudí z bližšieho či širšieho okolia ako domácich, čo sa podpisuje aj pod zvýšené nároky na parkovacie plochy. "Ten nápor je väčší ako sú možnosti parkovacích kapacít," priznáva Neuschl.



Množstvo ľudí sa po ochladenie zastavilo aj v Hodrušskej doline. Pláž tunajšieho Hornohodrušského tajchu bola počas víkendu plná do večerných hodín, našli sa dokonca aj takí, ktorí sa zastavili pri Dolnohodrušskom tajchu. Ten je však podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) mimo prevádzky. Jazero nie je po rekonštrukcii dostatočne naplnené.



Kvalitu vody v týchto prírodných kúpacích lokalitách, ktoré sú vyhlásené za oblasti s vodou určenou na kúpanie, každoročne preverujú aj hygienici. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiari nad Hronom informoval, že kvalita vody v Počúvadlianskom, Veľkom Richnavskom jazere, Vindšachtskom a Veľkom Kolpašskom jazere bola na základe júnových odberov vyhovujúca.