B.Štiavnica už vybrala odberové miesta, hľadať bude aj dobrovoľníkov

Banská Štiavnica 21. októbra (TASR) – Samospráva Banskej Štiavnice už má vytypované miesta, kde by sa malo uskutočniť plošné testovanie obyvateľstva. Pomoc pri organizácii chce mesto hľadať aj u dobrovoľníkov, pre TASR to potvrdila primátorka Nadežda Babiaková.



„Po konzultácii s predstaviteľom Ozbrojených síl SR sme vybrali miesta vhodné na odoberanie vzoriek. Niektoré z nich nie sú totožné s volebnými miestnosťami, na ktoré sú obyvatelia zvyknutí, pretože nespĺňali hygienické požiadavky,“ informovala Babiaková.



Dodáva, že vo štvrtok (22. 10.) lokality skontroluje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak budú priestory vyhovujúce, mesto začne s ich prípravou. O konkrétnych odberových miestach chce samospráva informovať občanov v piatok (23. 10.). „Pripravený je aj jeden mobilný odberový tím,“ potvrdila Babiaková s tým, že ponúknuť ho chce aj obyvateľom vzdialenejších miestnych častí Šobov a Banky, ktorí by tak nemuseli navštíviť odberové miesta v meste.



Primátorka Banskej Štiavnice tvrdí, že mesto má k dispozícii niekoľko zamestnancov, ktorí sa na celonárodnom testovaní zúčastnia ako administratívni pracovníci. Ďalších chce výzvou na webovej stránke mesta nájsť z radov dobrovoľníkov. Samospráva nevylučuje, že o pomoc v rámci ľudských kapacít požiada aj okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.