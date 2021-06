V Banskej Štiavnici začnú s prestavbou futbalového štadióna

Banská Štiavnica 29. júna (TASR) - Za takmer 494 000 eur by mali v Banskej Štiavnici v lete začať stavať atletický štadión. Vznikne rekonštrukciou tamojšieho futbalového štadióna a premenou jeho častí pre potreby atlétov. Informatívnu správu o postupe realizovania tohto projektu zobralo na vedomie nedávne rokovanie mestského zastupiteľstva.



Mesto Banská Štiavnica získalo na projekt dotáciu od Slovenského atletického zväzu vo výške 250.000 eur ešte v roku 2019. V auguste 2020 prijalo MsZ uznesenie, ktorým schválilo spolufinancovanie vybudovania atletického štadióna prostredníctvom úveru vo výške minimálne 40 % z celkových nákladov na realizáciu projektu. Zároveň požiadalo primátorku o predloženie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom na MsZ.



Štadión by mal spĺňať technické požiadavky IAAF vhodné pre prípravu kvalitných reprezentantov atletických disciplín. „Potrebné je preto vybudovať 400-metrový šesťdráhový ovál, sektory pre skok do výšky, trať vodnej priekopy, sektory pre hod oštepom a pre vrh guľou," píše sa v správe pre MsZ.



Mesto by podľa primátorky Nadeždy Babiakovej malo v druhej polovici júla podpísať zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom o rekonštrukciu štadióna s tým, že následne sa začne aj so samotnými prácami.