Banská Štiavnica hľadá nového konateľa mestských lesov

Banská Štiavnica 24. februára (TASR) – Mesto Banská Štiavnica vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica. Záujemcovia o pozíciu môžu svoje žiadosti posielať do 15. marca. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.



Mesto má na budúceho konateľa mestských lesov viacero kvalifikačných požiadaviek vrátane vysokoškolského vzdelania s lesníckym zameraním, platnej skúšky lesného hospodára či päťročnej praxe v riadiacej funkcii. Žiadosti o funkciu je mestu možné poslať poštou alebo odovzdať osobne do podateľne mestského úradu.



„Výber uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne,“ uviedla samospráva. Ako pre TASR potvrdila primátorka mesta Nadežda Babiaková, mesto výberové konanie vyhlásilo na základe odchodu doterajšieho konateľa spoločnosti do dôchodku.